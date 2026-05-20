“眼镜中的秘书”三星人工智能眼镜，同声传译也做得很好

三星电子和谷歌合作开发的人工智能眼镜当地时间19日在美国揭开了神秘面纱。三星精密的硬件技术和谷歌个人化的人工智能服务，再加上Gentle Monster和Warbie Parker等全球眼镜品牌的设计，以轻便、干练的普通时尚眼镜的形式展现。随着Meta的智能眼镜大受欢迎，再加上三星和谷歌也加入其中，智能眼镜市场成为继智能手机之后的新一代“核心战场”。当地时间19日，在美国加利福尼亚山景谷歌总部举行的谷歌年度开发者会议“谷歌I/O 2026”上，三星电子和谷歌发布了两种基于安卓扩展现实（XR）的人工智能眼镜。在去年的I/O活动中，谷歌和三星电子、Gentle Monster、Warbie Parker的合作计划公布后，人工智能眼镜一直盛传“即将上市”，当天首次在正式场合公开。此前，谷歌曾在2013年推出“谷歌眼镜”，但在智能眼镜市场尝到了苦果。谷歌 眼镜虽然预告“新革命”并雄心勃勃登场，却因1500美元的高价、粗糙的设计、电池使用时间短等饱受消费者的冷落。此次人工智能眼镜携手三星再次挑战，将用户的佩戴感和便利性放在了首位。两家公司果断地取消了遮挡视野的显示屏，只通过硬件内置的扬声器、照相机、麦克风实时识别用户的情况。特别是，即使不从口袋里掏出智能手机，也可以体验到高度化的人工智能。用户可以通过语音呼叫与智能手机联动的谷歌高性能AI Gemini，即使不看智能手机也可以接受指路或搜索信息。“实时翻译”功能也引人注目。实时翻译对方的语言，用内置相机拍摄的菜单、指示牌等进行翻译，再用语音播放。三星电子的Galaxy生态系统也被认为是与其他人工智能眼镜的区别，因为它可以广泛利用Galaxy智能手机、智能手表、Galaxy tab等三星构建的智能机器生态系统。用眼镜拍摄的照片也可以传送到Galaxy tab等其他机器上。三星电子MX事业部副社长金正贤（音）表示：“此次人工智能眼镜是扩大三星人工智能远景规划的重要里程碑，将以三星的移动领导力和与合作伙伴的合作为基础，集中扩张Galaxy生态界经验，提供更有意义的用户体验。”谷歌负责安卓XR的副社长沙拉姆·伊扎迪（音）表示：“新眼镜是谷歌和三星共同展望使人工智能在日常生活中更加有用的产品，将提供自然的免提体验”。新人工智能眼镜将于今年下半年上市。随着三星和谷歌的人工智能眼镜的公开，预计科技大企之间的市场抢夺竞争也将更加激烈。Meta19日宣布，将从25日开始在国内市场正式推出与全球眼镜企业Essilor Luxottica携手开发的Rayban Meta和Oakley Meta。开放人工智能公司最近也全面收购了苹果出身的设计师Johnny Ive设立的设备创业公司io，发射了进军人工智能硬件市场的信号弹。韩彩妍记者、崔智媛记者 chaezip@donga.com、jwchoi@donga.com