特朗普第一届政府时期韩美国防部长会谈惨案的记忆



韩美国防部长2020年10月在华盛顿面对面坐下的安保磋商会议，堪称两国同盟史上的惨案。仅从结果来看，不见了之前会谈联合声明每次都明示的“维持驻韩美军规模”字句。向媒体公开的会谈气氛也十分冷淡。时任韩国国防部长徐旭强调尽快移交战时作战指挥权后，时任美国国防部长埃斯珀反驳称，满足移交条件需要时间。



特别是两国防长的共同记者会在召开3个半小时前突然被取消。两国也没有说明理由。内情在2年后通过埃斯珀的回忆录才公诸于世。



埃斯珀在非公开会谈中抱怨文在寅政府忽视萨德基地，甚至说道：“这是对待同盟的方式吗？”最后，他甚至向当时参加视频会议的美军参谋长联席会议主席马克·米利下达了考虑撤走萨德的指示。当天的矛盾并非突然爆发。直到文在寅政府和特朗普第一届政府执政第四年，同盟间的裂痕像滚雪球一样越来越大。仅埃斯珀从2018年起就多次提出问题，主张萨德基地将士受到的待遇恶劣，韩国却没有采取行动。



公开抱怨文在寅政府的不仅仅是埃斯珀。时任美国总统国家安全事务助理麦克马斯特也在后来的回忆录中写道，从文在寅2017年首次访美开始，两国就朝核问题等出现了分歧。美国前国务卿蓬佩奥也在回忆录中批评文在寅政府的朝鲜政策。也就是说，外交安保阵营的三角轴都不相信文在寅政府。麦克马斯特和埃斯珀与轻视同盟的特朗普发生了矛盾。重视韩美同盟的这些人物与韩国政府发生矛盾是非常严重的事情。



在文在寅和特朗普就朝美对话利害关系相吻合的时期，这种不和并没有浮出水面。但是，自2019年“河内会晤无协议而终”之后，此前积累的不信任的脓包，在2020年的安保磋商会议上瞬间爆发出来。



李在明政府的开始与文在寅政府不同。李在明在访问美国之前先访问日本等强调韩美日安保合作的实用外交让美国朝野感到放心。但在此后，围绕非军事区出入控制权的冲突、因韩美机密泄露争议而限制共享美国情报等，同盟常常闹得面红耳赤。追究损益计算、随意对待同盟的特朗普虽然让人吃不消，但不能因此与美国背转身子，也是不争的事实。



越是这种时候，越需要细心管理的“团队”精神，避免把同盟的不和谐音发展成破裂音。现在政府内部却在唱反调。引发泄密争议的罪魁祸首统一部长官郑东泳说“怀疑有人公开事实的用意”，这本身就暴露出了外交安保阵营内“自主派”与“同盟派”等反目的真相。



现在甚至出现了外交和通商分道扬镳的现象。李在明在最近的国务会议上要求产业通商部长金正官在与美国协商之前，事先与国家安保室、外交部共享内容，并表示“大家要好好相处”。也就是说，在参加同盟敏感悬案——对美投资协商时，韩国各部门之间也只是在争夺主导权。要知道，即使为平息同盟的异常氛围而展开全力战也不够！不能对警告之声置之不理。

