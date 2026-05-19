奈飞剧集《Wonder Fools》上线 演绎“傻乎乎”者拯救世界的另类英雄故事

1999年，世纪之交的虚拟城市“海星市”。有三人在这里偶然获得了超能力。顷刻间成为超能力者的他们，必须对抗反派，拯救世界。问题是，这些人属于与英雄相去甚远的类型。15日上线的奈飞（Netflix）剧集《Wonder Fools》（8集）标榜为超能力喜剧冒险。当天在首尔钟路区一家咖啡厅见到的刘仁植导演流露出期待感，表示“光是完成制作本身，就好像实现了自己的梦想”。刘仁植曾凭借《浪漫医生金师傅》系列和《非常律师禹英禑》等连续取得巨大成功，但他坦言，“英雄题材在韩国并非经过验证的类型，所以一直有负担。虽不敢保证票房成功，但想尝试没做过的事的念头很强烈”。《Wonder Fools》正面颠覆了好莱坞式英雄题材的既定公式。这部作品中没有那种天生注定要拯救世界的主人公。取而代之坐上英雄位置的，是在小区里被称作“人渣”“极品奇葩”“冤大头”的“傻瓜们（全罗南道方言，指愚钝的人）”。因此标题也定为“Wonder Fools（惊人的傻瓜们）”。刘仁植将这一点比喻为“电池的味道”，视作与以往作品的差异化所在。“我在《Wonder Fools》中最感兴趣的一点，就是类型是主流，但角色和台词却很小众。酸酸麻麻、酥酥痒痒的台词味道，以及不知道会蹦到哪儿的思维方式的角色，跟英雄题材嫁接在一起，似乎会产生一种奇妙的趣味。”作品的概念和展开大致可以预料，多少有些缓慢的节奏等，或许会留下遗憾。但这部追问“平凡人的资格与用处”的作品表明，它并非单纯的喜剧冒险，而是追求成为一部人性剧。“并非一无是处，只是还什么都没做”（殷彩妮）这句台词便是代表。事实上，该作品曾长期处于剧本状态，未能见到曙光。刘仁植导演2020年首次接到初稿，但受各种限制和日程影响，不得不暂且搁置。此后因执导《非常律师禹英禑》，项目进一步被推迟。后来凭借《非常律师禹英禑》获得国际奖项，在飞往海外的飞机上，刘仁植将剧本拿给了演员朴恩斌看。朴恩斌“希望剧本能有进展”的反应成为一个契机，让漂泊数年的项目得以重新启动。如同这段制作幕后故事一样，朴恩斌在作品中的存在感也相当强。她饰演获得瞬间移动能力的殷彩妮，这是一个难以预测的角色，摆脱了以往端庄的形象。刘仁植说：“禹英禑和殷彩妮的共同点是，‘即使有人反对也会走到底的执着劲和正义感’，我认为那正是朴恩斌演员本人所拥有的色彩之一。” 再加上在电视剧《苦尽柑来遇见你》中饰演夫商吉（“哈西大叔”）的崔大勋和演员林成宰的生活化演技，进一步强化了喜剧色彩。在作品中，超能力觉醒后无法好好控制自己力量的车银优饰演了李云净一角。车银优近期曾卷入通过一人经纪公司进行200亿韩元规模的逃税争议。刘仁植在制作发布会上就此表示，“为了整体群像戏，车银优也热情地、很好地完成了拍摄。这是所有人都付出心血的作品，因此没有任何分量上的剪辑”。金泰彦记者 beborn@donga.com