法院叫停三星电子部分总罢工……“要留下最起码的人力”

韩国一法院决定，即使三星电子工会进行总罢工，也要把能够启动半导体生产线的最低限度人力留在工厂。法院采纳了三星电子方面强调的“即使工厂停产一天也会造成巨大损失的半导体产业的特殊性”的主张。水原地方法院民事31庭（庭长法官沈佑正）18日援引三星电子“请阻止非法罢工”的主张以及以三星超企业工会三星电子支部、全国三星电子工会为对象提出的临时处理申请。三星电子方面主张，工会预告的中断必要工作、占据生产设施等是“违法争议行为”，是非法的。法庭接受了三星电子方面的主张，即投入新晶片、管理晶片停滞等启动半导体生产线的业务相当于“安全工作”。安全工作是为了防止工作设施受损或原料、产品损坏的业务，根据工会法，安全工作在罢工中也要正常进行。法庭对工会表示：“安全工作不能妨碍有如罢工之前的人力、启动时间、启动规模。”如果违反该规定，两家工会每天需要各支付1亿韩元，2个工会委员长各支付1000万韩元。法庭表示：“半导体设施的情况是，设备一旦受损，经过修理重新启动需要相当长的时间和费用。在争议行为期间，为防止设施受损的工作也有必要和平时一样进行。”与此同时，裁决中还包括“为了正常启动防灾设施等安全保护设施，也需要人员留在现场”的内容。工会占据生产及研究设备、计算机通信设施等或妨碍劳动者出入的行为也被禁止。但三星电子认为，在预计参与罢工的人员超过3万名的情况下，依靠法院这一决定投入的职员规模只有7000多名，因此难以阻止罢工。工会方面也表示：“工会尊重法院的决定，将于21日进行预定的争议活动。”宋慧美记者、朴钟民记者 1am@donga.com、blick@donga.com