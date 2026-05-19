李在明喊话三星电子工会：“企业经营权也应得到尊重”

李在明总统18日表示：“企业经营权也要像劳动权一样得到尊重。现行宪法保障所有国民的基本权利，但在不侵犯本质内容的范围内，可能会为了公共福利等受到限制。”在总罢工预告日21日三天前，三星电子劳资双方展开了谈判，李在明的讲话被解读为暗示，如果工会强行罢工政府可能会启动“紧急调停权”。李在明当天在X（前推特）上写道：“过犹不及，物极必反。”解读认为，李在明引用《论语》和《唐书》中‘过度可能还不如不及，事物达到极致则会走向相反方向’的句子，委婉地批评了三星电子工会的要求。三星电子工会要求废除年薪50%的绩效奖上限，并把营业利润的15%作为绩效奖的财源。李在明表示：“劳动者应该在提供劳务方面得到正当的劳动报酬，投资后承担危险和损失的股东们拥有企业利润的份额。制宪宪法曾经规定过劳动者的企业利益均分权。”这意味着，既然明确规定劳动者分配企业部分利润权利的宪法条款已被删除，三星电子等部分工会要求与营业利润联动、把绩效奖制度化的要求是过分的。李在明亲自向三星电子工会喊话，被解读为一旦三星电子举行罢工、政府的介入将不可避免。国务总理金民锡17日通过对国民谈话表示：“如果三星电子罢工导致国民经济遭受巨大损失，政府为了保护国民经济，将寻求包括紧急调停在内的所有可能的应对手段。”仲裁三星电子劳资磋商的中央劳动委员会决定，到19日为止进行为期两天的“第二次事后调停”，将日程延长到两天是因为劳资之间的分歧很大，磋商无望早期结束。作为单独调停委员参与事后调停的中央劳动委员会委员长朴秀根当天与记者们见面表示：“今天难以出台调停方案。”中央劳动委员长作为调停委员参与个别企业的劳资仲裁是非常罕见的。据悉，如果事后调停破裂，工会强行罢工，政府有可能立即启动紧急调停权。虽然现行法律上对紧急调停权的时间没有明确规定，但政府似乎得出了即使在罢工的同时立即启动紧急调停权在法理上也没有问题的结论。但据悉，政府内部正在积极讨论即使开始罢工，也要进一步观察劳资交涉情况后再启动紧急调停权的方案。朴训翔记者、世宗=李文洙记者 tigermask@donga.com、doorwater@donga.com