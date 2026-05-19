人机分拣对决：人类前10小时领先 机器人连续作业超百小时

美国硅谷上演了一场人类与人形机器人的对决。美国人形机器人企业Figure AI于17日（当地时间）通过YouTube直播了旗下机器人“Figure 03”与人类的分拣包裹对决。这场长达10小时的对决，以“人类实习生”的微弱优势获胜而告终。从17日上午10时（当地时间）到晚8时，总共10小时的人机对决中，人类共分拣了12924件，Figure 03分拣了12734件。仅差190件。起初，人类实习生速度极快，占据压倒性优势，但中途因疲惫而喝水、上洗手间、停下来用晚餐，差距逐渐缩小。在直播人机对决的YouTube频道上，有留言称“再给点时间，机器人可能就赢了”，也有人评论说“机器人不吃饭不休息，居然还输了，这更让人意外”。Figure AI正在直播人形机器人分拣包裹的作业。一开始只想展示8小时的作业，但随着反响升温，他们表示“将一直播到机器人出故障为止”，并持续进行直播。从13日起至第五天的17日，直播扩大为人机对决活动。截至18日下午4时，Figure 03型机器人已连续作业约110小时，迄今累计处理的包裹数量突破13万件。如需更换电池而离开工位，其他机器人会前来接替继续作业。Figure AI在官方X账号上说明称，“机器人通过网络连接，全天24小时运转，这一切完全自主实现”。崔智媛记者 jwchoi@donga.com