专栏：韩国最热衷长曲棍球的学生是谁？



“外国语高中的同学们练得特别起劲。”



这已经是十多年前的事了。当时记者向大韩赛艇协会相关人士提问：“有人把赛艇作为大众体育项目练吗？”上述回答便是就此做出的回应。那时，大韩体育会与国民生活体育理事会的整合是体育界的主要话题。该相关人士还补充说：“精英赛艇选手也能通过做赛艇课外辅导赚些零花钱。”



不惜接受课外辅导也要学习赛艇，是因为这有助于考取海外名校。英国牛津大学与剑桥大学自1829年起、美国耶鲁大学与哈佛大学自1852年起便举行校际对抗赛，赛艇是一项传统深厚的运动。截至2024年巴黎奥运会，美国8所常春藤盟校出身的奥运参赛选手共计1509人，其中赛艇选手最多，达450人，占29.8%。



2026年洛杉矶奥运会时，象征常春藤盟校的另一项目——长曲棍球（Lacrosse，又译袋棍球、棍网球或兜网球）也将被列为正式比赛项目。长曲棍球是手持形似捕蝶网的球杆，传接比棒球略小的橡胶球，攻向对方球门的运动。在篮球、美式橄榄球等其他团队球类项目上，常春藤盟校确实难有用武之地。长曲棍球则不同。目前，美国大学体育协会一级联赛男子组的卫冕冠军正是常春藤盟校康奈尔大学。



韩国也有高中长曲棍球比赛。这项赛事有哪些学校参加呢？正如所料。将于本月23日揭幕的“2026年长曲棍球19岁以下级别联赛”男女组比赛中，共有京畿外国语高中、民族史观高中、圣约翰斯伯利济州、首尔圣保罗、龙仁韩国外国语大学附属高中、仁川浦项制铁高中、仁川天空高中、清心国际初中高中、忠南三星高中、韩民高中等10所学校参赛。全部是特殊目的高中、自律型学校或国际学校。



若说此次参赛者中有接受过“长曲棍球课外辅导”的学生，可以为此下注500韩元。以这种方式打造“只属于他们的资历”去叩美国大学之门，能否就此斥之为“矫情”呢？倘若如此，为以所谓“体育特长生”身份考入大学而疏远其他校园生活、一心扑在训练上，这算不算矫情呢？



弘益大学宣布，将从2027学年度起，将“体育特长生招生”改为“体育优秀生招生”。此前截至今年，一直依据比赛成绩选拔新生，但从明年起，第一阶段选拔将采用学校生活记录簿成绩。此举随即引发该校运动队家长在校门前举行抗议集会。他们高声表示，当前在读高中生可以选择报考其他大学，但在校生却会为此遭受全部损失。替已成年的子女出面示威，这算不算矫情呢？



可以确定的是，无论是这类“留学班”学生，还是志在成为体育特长生的学生，韩国绝大多数学生都不得不生活在与运动相距甚远的状态中。以至于连“运动也是学习”这句话，都被志在成为体育特长生的学生所独占。与学习那些人工智能必然更擅长、必定做得更好的领域相比，多流一次汗，或许才是对未来的更好馈赠。那些留学班的同学们，不正在证明这一点吗？

