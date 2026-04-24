美国声称“3年内移交作战权”……“满足条件”的时间表很紧



韩美联合司令泽维尔·布伦森22日在美国众议院军事委员会上就战时作战指挥权移交问题表示：“我们已经向国防部提交了2029财年第二季度（韩国的2029年第一季度）之前达成相关条件的路线图。”意思是说，制定了最晚在2029年3月满足战时作战指挥权移交条件的日程表。考虑到韩国3年内国防费增加8.5%等因素，布伦森表示,“我认为现在情况良好”。



布伦森公布的移交战时作战指挥权时机，是特朗普政府首次提出的具体时限，与李在明总统的“任期内恢复作战权”目标相吻合。如果从韩美联合司令部的角度出发制定了实行计划，那么很有可能是两国之间已经暂时达成协议的政治时间表。韩美两国去年就以韩国军队主导对朝防御、美国有限支援、扩大驻韩美军战略灵活性等为核心的“同盟现代化”达成了协议。



不过，由于时机微妙，也不无调整的余地。“2029年1月-3月”是距离李在明政府任期结束（2030年6月）还有一年多的时机，但对于美国来说，是2029年1月20日卸任的特朗普和继任总统的任期交会的时期。也就是说，根据总统选举结果，可以推迟到下届政府，但韩国政府为了消除这一变数，有可能提前到2028年。



如果照此计算，还剩下不到3年，能否满足其中的条件还是个疑问。移交作战指挥权的核心条件是具备联合作战主导能力和应对朝核的能力。为此，在具备指挥控制、监视侦察、导弹防御能力方面，需要投入庞大的预算和时间。布伦森表示，“政治便利不能超过条件”，强调“满足所有条件”，也是因为作为军人担心操之过急。



在过去20年里，每当政权更迭时，战时作战指挥权就会出现提前收回和延期移交的情况，不断达成协议和推翻。这并非自主国防、军事主权等自尊心问题，其绝对标准是实质性的对朝遏制和战争执行能力。但也不能因此一味地依赖美国。意志、能力、时机和条件都要符合。为了自强和同盟两手抓，从集中投资和严格的检验到最终决断，3年时间非常紧张。

