社论：燃油消费增长 第三次石油限价冻结…须遵守国际油价联动原则



政府出乎市场预料，将10日起适用的第三次石油最高限价予以冻结。此举是考虑到美国与伊朗首次停战谈判等因素，暂缓上调价格。消费者负担虽有所减轻，但财政负担随之加重。



上月13日起实施的石油最高限价，以反映新加坡国际成品油价格平均变动率的“国际油价联动”方式每两周核定一次。据此，此次产生每升柴油300韩元、煤油100韩元、汽油20韩元的上调因素。但韩国政府以8日美伊宣布停战导致油价骤跌，以及油价对民生物价影响巨大为由，决定冻结价格。



问题在于，在高油价局面不知何时终结的情况下，贸然冻结油价可能削弱抑制燃油消费的效果并加大财政负担。政府实施价格管控的石油最高限价制度施行后三周内，国内加油站燃油消费几乎没有减少。汽油消费反而有所增加。政府干预削弱了节能诱因。燃油消费量大的大型运动型多用途汽车、乘用车及高价跑车使用者因油价管控获得更大实惠的问题同样存在。



政府在中东战争爆发初期先行管控油价，防止了油价暴涨，但账单正在累积。国际油价上涨部分若未能反映至消费者价格，炼油企业将产生损失。弥补该损失需动用税金。预计六个月内将投入约4.2万亿韩元。高油价长期化或与国际油价背离程度越深，财政负担必然越重。



12日，美国与伊朗首次停战谈判破裂，中东局势再度陷入迷雾。伊朗放弃核开发、重启霍尔木兹海峡通行等停战谈判桌上难题众多，霍尔木兹海峡紧张局面可能长期化，高油价或持续存在。石油最高限价是紧急情况下例外动用的措施。若滥用，市场将丧失功能，税金将被虚耗。一旦价格调控市场的需求抑制功能消失，即便实施公共机构车辆单双号限行等措施，能源需求管理亦存在局限。



此次中东危机与2008年全球金融危机不同之处在于，各国财政余力等危机应对能力较以往减弱。韩国财政状况尚属良好，得以编制大规模危机应对预算并同时实施石油最高限价管控，但亦须铭记：国库动摇将招致更大危机。

