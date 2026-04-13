像是在做给特朗普看，金正恩表示“完全支持中国内外政策”

朝鲜国务委员长金正恩会见来访的中国共产党中央政治局委员、外交部长王毅时表示：“完全支持中国的内外政策。”分析认为，这是为了在美国总统特朗普下个月访华之前强调反美联盟，意在展示朝鲜与中国的密切关系。据朝鲜中央通讯社11日报道，金正恩前一天接见王毅时强调：“朝中两国有必要在各层级进一步深化往来与接触，加强相互支持与合作，这从当前国际地缘政治形势及两国长远战略利益的角度来看具有重要意义。”他还表示：“最为珍视、最优先地重视并进一步巩固和发展以社会主义为核心的朝中友好关系，是朝鲜劳动党和朝鲜民主主义人民共和国政府的坚定立场。我们党和政府完全支持中国党和政府本着一个中国的原则，为实现国家领土完整、建设公平正义的多极世界的一切内外政策。”分析认为，金正恩的讲话是为了在下月中旬特朗普访华之前再次确认朝中团结。韩国统一研究院高级研究委员洪敏表示：“针对下个月美中首脑会谈上讨论韩半岛问题的可能性，朝鲜希望看到什么红线，如果美国希望进行对话，可以协调朝鲜的条件和中国的作用。”分析认为，金正恩强调一个中国原则，也是强调与中国的反美联合。朝鲜中央通讯社此前报道称，王毅在会见朝鲜外务相崔善姬时表示：“在以美国为首的西方势力日益加剧的孤立扼杀阴谋中，在社会主义建设方面取得了新的成果。”申百合 journari@donga.com