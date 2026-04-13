美伊首次结束战争谈判，因核问题分歧而受阻

美国和伊朗当地时间11日至12日凌晨在巴基斯坦首都伊斯兰堡进行了约21个小时的马拉松谈判，但未能就结束战争达成协议。在今年2月28日爆发的此次战争的首次谈判中，双方在弃核和重新开放霍尔木兹海峡等核心争议上未能消除分歧。但是，双方都留有余地表示会审视对方对自己提议的反应，因此有分析认为不久后会进行后续谈判。率领美国代表团的副总统万斯12日在会谈场所伊斯兰堡塞雷纳酒店举行的记者会上表示：“好消息是，我们在21小时内多次与伊朗进行了实质性讨论；坏消息是，我们没有达成协议。我们非常明确地表明了美国的‘红线’。”万斯的记者会前有外媒报道称，两国谈判团将再进行一天的谈判以进一步讨论，但美国代表团当天下午乘飞机启程回国。万斯认为，结束战争谈判的最大绊脚石是伊朗弃核的协议。他强调：“我们本应看到伊朗不会追求核武器的根本性、长期性的承诺，但还没有看到。希望看到这一点。”《纽约时报》等媒体报道说：“除了铀浓缩为零和储备铀运出外，霍尔木兹海峡的运营和以色列是否停止轰炸黎巴嫩也是谈判的焦点。”伊朗外交部发言人埃斯迈尔·巴盖伊对伊朗国家通讯社伊斯兰共和国通讯社表示：“虽然就几个问题达成了协议，但由于霍尔木兹海峡等两三个争论焦点，最终未能找到突破口。”不过，两国谈判团都留下了日后谈判的余地。万斯说：“我们将拭目以待，看看伊朗是否会接受我们的最终、最好的建议。”巴盖伊也表示：“此次会议是在40天的战争后不信任和会议蔓延的气氛中进行的，当然不可能通过一次会谈达成协议。我们将努力使双方的立场更加接近。”此外，美国当天向霍尔木兹海峡派遣两艘军舰，展开了排雷行动。这是自此次战争爆发以来，美国军舰首次进入霍尔木兹海峡。有分析认为，此举意在强调霍尔木兹海峡航行稳定，通过施压开放提高谈判力。纽约=常驻记者 林宇善、巴黎=常驻记者柳根亨 imsun@donga.com、noel@donga.com