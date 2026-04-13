金建希关系户承接“尹锡悦官邸搬迁工程”，费用是预算的三倍……总统室根本不研究竞争企业的报价，三天后拍板

尹锡悦政府时期负责首尔市龙山区汉南洞总统官邸迁移工程的公司“21克”，向总统室索取了40多亿韩元的工程费用，接近当时已确定工程预算的3倍。但据悉，总统室连竞争企业的报价都没有研究，三天后就把工程交给了“21克”。据正在调查官邸迁移特惠疑惑的第二次综合特检组（特别检察官权昌永）等12日透露，官邸搬迁工程当时，总统职务接管委员会于2022年4月将官邸装修工程企业从原来的企业改为“21克”。当时，过去负责青瓦台宴会厅工程的原企业已完成设计图纸并已准备施工。此后，总统秘书室于2022年5月从21克那里收到“官邸工程共需41.16亿韩元”的预计报价。21克提出的金额是当时政府为官邸工程而编制的14.4亿多韩元预备费的近3倍。21克当时是连官邸工程的设计图也没有单独提交的状态。特检组认为，当时总统秘书室高层负责人接到上述报告后，在没有采取其他措施的情况下，就着手进行21克工程，正在确认这一过程中是否存在特惠问题。总统秘书室于2022年5月以官邸居住楼工程的名义，与21克签订了12亿韩元规模的第一次合同。特检组推测，秘书室在3个月后确保了追加预算，以官邸办公楼的名义与21克方面签订16亿韩元规模的第二次合同。据悉，特检不仅认为这样的“分割工程合同”非常罕见，而且也正在调查它是否属于违反国家合同法的违法程序。特检组怀疑前总统尹锡悦的夫人金建希行使影响力，将和自己关系密切的21克指定为官邸工程企业。据悉，特检从21克人士处确保了陈述，其主旨为“2022年4月金建希在展示原企业设计图纸时，要求继续提出研究意见，并要求承接工程”。特检组从负责官邸迁移业务的前国土交通部第一次官金五镇那里收到一份自首书，内容是“从当时担任总统室迁移特别工作组组长的国民力量尹汉洪议员那里听说，‘是金建希挑选的企业’”，正在确认其真实性。古都艺记者、苏雪姬记者 yea@donga.com、facthee@donga.com