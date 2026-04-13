高油价受害支援金27日起“首次发放”

韩国政府为缓解高油价、高物价带来的困难，将向70%的国民按每人10万至60万韩元规模发放“高油价受害支援金”。据行政安全部12日消息，高油价受害支援金将发放给以健康保险费核算标准为准的收入下游70%群体及基础生活保障领取者等约3256万名国民。支援金申请与发放分一、二次进行。基础生活保障领取者、次上位阶层及单亲家庭自27日起至下月8日优先进行首次发放。不属于上述范围的收入下游70%群体，可于下月18日至7月3日进行第二次领取。基础生活保障领取者可领取55万韩元，次上位阶层与单亲家庭对象可领取45万韩元；居住在非首都圈或人口减少地区的居民额外加发5万韩元，最多可领取60万韩元。其余收入下游70%群体则视居住地发放不同金额。首都圈发放10万韩元，非首都圈发放15万韩元；人口减少地区中，居住在优待区域者可领取20万韩元，居住于特别支援区域者可领取25万韩元。高油价受害支援金对象甄选的具体标准将于下月公布。受害支援金可从信用卡与借记卡、地区爱心商品券、预付卡中择一领取。使用范围与去年民生恢复消费券相同，仅限于传统市场及年销售额30亿韩元以下经营场所。不可用于网上商城、投机性与娱乐行业，亦不可用于缴纳公共费用。使用地区亦有限制。特别市与广域市居民仅限在其居住的特别市与广域市使用，道地区居民仅限在住址所在市郡使用。此外，受害支援金若未在8月31日前使用将自动失效。韩载熙记者 hee@donga.com