高市早苗：“修改宪法的时候到了”……“可战争国家”的意志

日本首相高市早苗（照片）12日表示：“修改宪法的时间到了。希望以在提议修改案上找到方向的状态，迎接明年的党代会。”这表现出了“今年修宪讨论取得进展，明年提出修宪案”的看法。这是高市早苗首次公开修宪时间表。据《朝日新闻》等日本媒体报道，高市当天在东京市内酒店举行的自民党党代会上表示：“依靠日本人自主修改宪法是党的基本方针。”她就国会讨论修宪问题表示：“不能是为了讨论而讨论。为了回应国民的请求，应该为了作出决断而进行讨论。”她还说：“让我们堂堂正正地向国民询问是否翻开新的一页。”她明确表示，不仅要进行国会层面的讨论，还要进行修宪的国民投票。如果要在日本提出修宪案，众议院和参议院必须分别有三分之二以上的议员赞成。之后在国民投票中获得过半数才能成立。自民党在今年2月的总选中取得压倒性胜利，目前众议院（下院）的465个议席中，拥有超过可以提议修宪案的议席数（310席）的316个议席。但是在参议院，联合执政党日本维新会的议席加起来还不到过半。但是，也有不少在野党议员认同修宪的必要性，因此有人预测称，在参议院通过并非不可能。高市当天没有提及个别改宪项目。由高市担任总裁的自民党也带头推动“修宪攻势”。在此次党代会之前发表的《建党70周年新蓝图》中，自民党就修宪问题表示：“这是生死攸关的要求。为了实现这一目标，应该团结党的力量。”党代会上还通过了以向国会提交修宪草案等为目标的“2026年运动方针”。有人指出，修宪能否成功最终取决于内容的“细节”。在讨论修改的事项中，与紧急事态条款、选举区调整、教育环境充实等不同，把自卫队新写入宪法在日本国内也有不少意见。被称为“和平宪法”的现行宪法第九条规定，永久放弃战争和行使武力，放弃拥有陆海空军战争力量，并否认交战权等内容，因此宪法中没有提及作为实质性军队的自卫队。对此，有人指出，如果自卫队被写入新宪法，日本将超越成为“可战争国家”，加快“军事大国化”步伐。黃仁贊 hic@donga.com