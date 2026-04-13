“请相信我们的改变” 与十三万阿米共同开启世界巡演

“我们虽然展现了许多变化，但重要的东西没有改变。那就是七个人决定一起走下去的事实，以及对大家的一片真心。”打破三年零九个月空白期的防弹少年团（BTS）世界巡演“阿里郎（ARIRANG）”，9日起在韩国京畿道高阳市高阳综合运动场主体育场拉开帷幕。防弹少年团计划在北美、欧洲、南美等全球34座城市举行85场演出，此次世界巡演将一直持续至明年3月。11日下午举行的第二场演出，是面向经受了漫长等待的粉丝群体“阿米（BTS粉丝俱乐部）”承诺“更加光明未来”的场合。尽管春寒料峭，约4.4万名观众仍以炽热的气氛迎接防弹少年团。防弹少年团同样献上上月20日发行的正规五辑《阿里郎》收录曲等22首歌曲，在约150分钟内予以回应。演出开场伊始，手持红色烟雾弹的舞者横穿舞台，随即以刀锋碰撞声强烈的歌曲《Hooligan》宣告开始。50余名蒙面舞者与身着黑色皮衣的防弹少年团齐舞之际，染成红色的“阿米棒”齐刷刷挥动起来。接连演绎的《Aliens》与利用自拍摄像头的《奔跑吧防弹》，令观众席的欢呼声经久不息。正如专辑名称“阿里郎”，演出在视觉上诠释韩国认同感的做法同样引人注目。舞台中央设置了以庆会楼为灵感打造的亭阁式展馆，营造出“同享宴乐”的空间。向四面延伸的延伸舞台令人联想到太极旗的四卦，其设计旨在让成员能够360度与观众互动。《They Don‘t Know ’bout Us》舞台将韩国假面进行现代诠释后的影像等投射于屏幕，凸显歌曲信息。演唱融入民谣《阿里郎》的《Body to Body》时，舞台上展开了运用发光二极管旗帜与绸带的江江水月来舞曲表演。整场世界巡演150分钟宛如一个叙事结构，行云流水般推进。在主打歌《SWIM》中，白色布幔与灯光塑造出波浪意象；随后的《Merry Go Round》则让舞台自然变作旋转木马，营造出梦幻氛围。当天，防弹少年团成员甚至行“大礼”，难掩激动之情。成员智旻表示：“非常想念大家，感谢大家等待我们。我们将以精彩的舞台和音乐报答各位，请一直陪伴在我们身边。”队长RM则似有意识于外界评价专辑《阿里郎》与防弹少年团以往风格不同，说道：“我们都已经年过三十了。希望大家宽容地看待我们的变化，并给予信任。”强调与阿米沟通的舞台设计同样颇具效果。当天，成员们并未固守一处追求“刀群舞”整齐划一，而是积极利用延伸舞台，力求拉近与观众席的距离。全体成员手持麦克风呈现的生动现场演唱，更增强了临场感。安可环节前安排的“防弹少年团练歌房”环节，成员们即兴演唱了《DNA》与《Take Two》等歌曲，引来现场阵阵欢呼。高阳=史智媛记者 4g1@donga.com