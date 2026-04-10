停火仅过一天，霍尔木兹海峡再遇“暗礁”

尽管美国和伊朗就为期两周的停火（休战）达成戏剧性协议，但在停火仅过一天的8日（当地时间），双方在霍尔木兹海峡通航等主要焦点问题上仍显露出不少分歧，呈现出“岌岌可危的停火”局面。停火后，针对以色列袭击黎巴嫩，伊朗在警告关闭霍尔木兹海峡的同时，以海峡内布设水雷为由提出了替代航线。此举被解读为实际上暗示只允许在伊朗控制下的有限通行的方针。对此，美国副总统J•D•万斯警告称，“如果伊朗不开放海峡，总统将不会遵守我方（停火）条件”。虽然这可能是美国和伊朗在坐到谈判桌前各自为提升谈判筹码而采取的施压策略，但也有舆论担心此举或导致停火破裂。《纽约时报》评价称，“美国和伊朗仅维持一天的停火已面临考验”。同时该报认为当前处于脆弱的停火状态（shaky truce）。尤其是停火后，两国围绕原油等关键运输通道霍尔木兹海峡的重新开放问题形成最尖锐的对立。当天，伊朗伊斯兰革命卫队以停火后以色列持续袭击黎巴嫩为由，宣布中断所有船舶通过海峡。黎巴嫩卫生部称，仅当天以色列空袭就造成至少112人死亡、837人受伤。另据《华尔街日报》报道，伊朗还正在推进将霍尔木兹海峡通行船舶数量限制在每天12艘左右的方案。此外，伊朗正在建立一种差别化体系，对本国或友好国家船舶免费或收取较低费用，同时阻断与美国或以色列有关联国家的船舶通行。伊朗此举涉及指定替代航线及要求事先批准等，被视为是为今后顺利征收通行费及筛选船舶而做的铺垫。分析认为，伊朗也意图将霍尔木兹海峡作为未来对美谈判的杠杆。对此，美国流露出不快之意。总统唐纳德•特朗普8日在“真实社交”平台上表示，部署在伊朗附近的美军军舰、飞机、武器系统等“将原地待命，直至达成真正协议并完全履行”。计划参加11日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的对伊谈判的副总统万斯当天向记者施压称，“也有重新回到战争的选择”。不过，他也公开了以色列已向美方传达将在停火期间克制空袭黎巴嫩的意向。另外，总统李在明9日在首席辅佐官会议上表示，“现在对（美伊停火）结果持乐观态度还为时尚早，即使谈判顺利进行，战争冲击波仍可能持续相当长一段时间，令人担忧。”华盛顿=申镇宇记者、纽约=林宇善记者 niceshin@donga.com、imsun@donga.com