《穿普拉达的女王2》斯特里普与海瑟薇称“这次也会令人惊讶”

“推出续集需要整整20年时间。这是现在才应该推出的剧本。就像观众看完第一部感到惊讶一样，看完第二部也会感到惊讶。”（梅丽尔•斯特里普）“大家可以看到，当年想法虽多却笨拙的社会新人安迪，在积累记者经验后，拥有了视角和观点，变得截然不同。”（安妮•海瑟薇）讲述华丽时尚界背后故事的影片《穿普拉达的女王》（2006年）时隔20年以续集《穿普拉达的女王2》回归。为宣传这部将于26日在全球率先于韩国上映的作品，两位演员8日上午在首尔钟路区某酒店举行了记者座谈会。前作《穿普拉达的女王》让海瑟薇一举成名，上映时创下3.26亿美元（约4816亿韩元）票房，是一部全球热门影片。影片讲述了梦想成为记者却进入时尚杂志工作的安迪（海瑟薇饰）在传奇主编米兰达（斯特里普饰）手下成长的故事。该片改编自同名“琪客文学”（年轻女性喜爱的文学作品）。斯特里普表示：“虽然预料到年轻女性观众会喜欢（第一部），但说实话没想到会取得如此大的成功。”“此外，男性观众也能理解并同情米兰达这一在公司高层中不得不承受苦衷的角色，这很有意义。”22岁时出演第一部的海瑟薇称，《穿普拉达的女王》是其演艺生涯中不可或缺的作品。海瑟薇说：“作为新人演员饰演新人角色，在斯特里普这样优秀的女演员全方位帮助下成长。”“此后许多机会之门向我敞开。这是一部人生中如大礼般的作品。”续集中，离开杂志社后成长为调查记者的安迪与米兰达再次重逢，故事由此展开。斯特里普透露：“第一部上映时还是连iPhone都没有的时代。”“智能手机问世后，媒体格局发生巨变，新闻业、印刷媒体乃至娱乐产业一切都不一样了，影片反映了这些变化。”续集中除了两位演员，还有许多熟悉面孔。各自在时尚界引领风潮的艾米莉（艾米莉•布朗特饰）和奈杰尔（斯坦利•图齐饰）等前作主要人物均将登场。今年77岁的斯特里普也对年长者的角色赋予了意义。她说：“70多岁的女性扮演老板角色非常罕见。”“在这个社会，年长女性的角色和意见往往不被认真对待，能通过这样的角色代表我们这一代女性，我感到幸福。”两位演员还表达了对韩国文化的喜爱。首次到访韩国的斯特里普说：“我喜欢韩式烤肉。我的孙子们每天都在谈论‘K-pop猎魔女团’。”“虽然距离遥远，但彼此影响，这真的很棒。”海瑟薇说：“最近韩国年轻一代引领文化，在音乐、时尚、美容等领域展现出强大影响力。（如同影片中的）策划编辑的话，应该会向读者传达这些内容。我还想采访朴赞郁、奉俊昊导演。”朴善熙记者 teller@donga.com