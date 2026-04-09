旅行箱内银色颗粒频现 银价上涨致走私激增2.7倍

今年2月，仁川机场海关工作人员从一名自中国香港返回的旅客行李箱中查获20公斤银色闪亮颗粒。这些颗粒为“银粒”（经精炼、纯度达99.9%以上的银颗粒），市价约8000万韩元。经扩大调查，确认一个9人团伙分30次有组织地走私了567公斤银粒。主犯供述，其利用虚拟资产和外汇在海外购买银粒后，试图转手卖给国内贵金属商。为躲避海关检查，该团伙还利用海外旅行经验较少的50岁以上人员充当运输者。近期银价飙升，此类银走私大幅增加。据关税厅8日数据，今年第一季度（1至3月）银走私查处金额达45.61亿韩元（14起），为去年全年查处金额（16.93亿韩元）的2.7倍。这一数字甚至远超2023年至去年三年间累计查处的银走私金额（24.62亿韩元）。关税厅认为，银价从去年初的每金衡盎司（约31.1克）30美元水平，至今年初飙升至114.88美元，涨幅约232%，导致企图获取价差的走私行为增多。去年以来，全球经济不确定性加剧，相较于黄金价格较低且广泛应用于半导体等尖端产业的银，吸引了大量投资需求。受韩元兑美元汇率上涨影响，银在韩国国内售价高于海外。银走私主要分为两类：一是旅客将海外购买的银装入行李箱等随身物品中携带入境，二是利用特快专递货物将银伪装成项链、戒指等个人用品。去年底，一名流通商为在国内销售，将约20万件银饰品（市价12亿韩元）虚假申报为个人自用物品，利用特快专递货物走私，后被海关抓获。关税厅认为，走私入境的银可能被用于逃税或非法资金洗钱等，决定开展集中打击。鉴于银价预计将在一段时期内维持高位，关税厅计划扩大对旅客携带物品及特快专递、邮政货物的检查，并加强X光精密搜查。对举报银走私相关线索者，最高可提供3亿韩元奖金。关税厅厅长李明求8日强调：“为根除银走私犯罪，将把调查范围扩大至流通网络，并彻底追查、追缴犯罪所得。”“即使是被走私组织欺骗、作为单纯运输者参与，也将因违反关税法受到处罚，请务必注意。”이상환 记者 payback@donga.com