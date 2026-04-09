孙兴慜攻入本赛季首粒运动战进球 平息“老化曲线”争议

“超级索尼”孙兴慜（34岁，洛杉矶FC）攻入本赛季个人首粒“运动战进球”，摆脱了进球荒。孙兴慜8日在美国加利福尼亚州洛杉矶举行的一场2026年中北美洲及加勒比海足球协会（简称CONCACAF）冠军杯四分之一决赛首回合主场比赛中，于上半场第30分钟攻入首球。孙兴慜将队友马蒂厄•舒瓦尼耶从右侧底线突破后的传中球用左脚射门送入球网。这是孙兴慜本赛季在正式比赛中出场11次后打入的首个运动战进球，也是其赛季第二粒进球。本场比赛前，孙兴慜唯一的进球是2月18日与皇家西班牙人（洪都拉斯）的冠军杯第一轮首回合比赛中罚进的点球。孙兴慜在韩国国家队参加的A级比赛（对阵科特迪瓦和奥地利）中也未能取得进球。孙兴慜在结束与奥地利的比赛后曾表示：“我不认为自己的能力下降了。每当没有进球时就谈论能力问题，这本身就令人遗憾。”当日成功收获赛季首个运动战进球后，孙兴慜做出了将右手握拳再张开、模仿说话口型，然后念叨“布拉布拉布拉”（blah blah blah，意为“诸如此类”）的庆祝动作。这似乎是在表达对自己身陷“老化曲线”（随着年龄增长竞技水平下降）争议的不快情绪。凭借孙兴慜的进球，洛杉矶FC以3比0战胜克鲁斯阿苏尔，在冠军杯四强晋级中占据有利位置。洛杉矶FC与克鲁斯阿苏尔的四分之一决赛次回合比赛将于15日举行。金正勋记者 hun@donga.com