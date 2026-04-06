“地狱”VS“地狱”，还剩一天

美国总统特朗普当地时间4日对伊朗表示：“时间不多了。距离向他们打开‘地狱之门’还有48小时。”他再次提到了如果不开放霍尔木兹海峡，伊朗发电站等将被夷为平地的警告时限（美国东部时间6日晚8时，韩国时间7日上午9时）。对此，统一指挥伊朗军队的哈塔姆安比亚司令部的阿卜杜拉希司令反驳称：“（如果伊朗的基础设施受到攻击）‘地狱之门’将向你们敞开。”在美国推迟攻击伊朗发电站等时限结束的前一天，两国之间的强强对峙和由此引发的紧张正在走向最高潮。特朗普当天通过“真实社交”平台向伊朗施压说：“要牢记，直到就（美国提出的结束战争方案）达成协议或开放霍尔木兹海峡为止，我给了伊朗10天的时间。”特朗普3月27日提出结束战争谈判的时限，后来又延长了10天，直到6日。当天他还在“真实社交”平台上传轰炸伊朗的视频，并表示：“此次德黑兰的大规模空袭中，清除了长期以来领导伊朗军队（革命卫队）的既无能又不明智的多名军队领导层。”他此前曾警告说，如果与伊朗无法达成协议，伊朗的发电厂、油井、哈尔克岛（伊朗的核心原油出口基地）、淡水化设施等民间设施也将化为焦土，使伊朗回到石器时代。对于特朗普的“48小时警告”，伊朗首先强调应对。伊朗4日和5日也向以色列和科威特进行了导弹和无人机攻击。据悉，袭击造成科威特的财政部大楼、石油设施、发电厂、淡水化设施等受到冲击。尽管美国主张摧毁伊朗防空网，但伊朗3日接连击落了美军的F-15战斗机和A-10攻击机。有分析认为，虽然美国投入特种部队救出了所有飞行员，但当初强调的彻底破坏伊朗防空网的主张已经失去了力量。此外，伊朗又暗示，有可能对继霍尔木兹海峡之后的另一条核心物流运输路线、苏伊士运河门户红海的曼德夫海峡进行封锁。伊朗国会议长加利巴夫3日通过X（旧推特）委婉地警告封锁的可能性说：“在全世界石油和液化天然气、小麦、大米、化肥运输量中，通过曼德夫海峡的物流量最多的国家和企业是哪里?”作为也门的亲伊朗武装团体，一直在红海一带展开军事活动的胡塞反政府武装3月28日宣布参战。有预测称，胡塞武装很有可能出面封锁伊朗的红海航线并发动攻击。巴黎=常驻记者柳根亨、纽约=常驻记者林宇善 noel@donga.com、iamsun@donga.com