朝鲜似扩建东仓里卫星发射场周边设施

经确认，朝鲜已完全拆除位于平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场附近的两个村庄。该发射场可发射侦察卫星及洲际弹道导弹（ICBM）等远程火箭。据美国朝鲜专业媒体“38 North”对2日（当地时间）卫星照片的分析，位于平安北道铁山郡东仓里西海卫星发射场附近的子江洞和长鸭洞村庄已从地图上消失。除港口附近几栋建筑外，村内数百栋建筑已被拆除。“38 North”分析认为，这可能是朝鲜最大航天中心——西海卫星发射场扩建工程的一部分。朝鲜在上月举行的第九次劳动党大会上公布了国防力量强化五年计划，内容包括侦察卫星及用于攻击卫星的特殊资产等。西海卫星发射场是朝鲜自2012年以来进行7次卫星发射尝试的地点，包括侦察卫星“万里镜1号”（2023年11月发射）。自2022年朝鲜国务委员长金正恩视察西海卫星发射场后，一直在进行新发射台及追加试验设施的建设及扩建工程，但自2024年5月第四次军事侦察卫星发射尝试后，未再进行卫星发射。韩国政府3日在国防部大楼召开防卫事业推进委员会会议，决定购买可在更高空拦截朝鲜弹道导弹的SM-3拦截导弹。SM-3导弹将在2026年至2031年间投入7530亿韩元，通过政府间合约——对外军售（FMS）方式从美国引进。据悉引进数量约为20至30枚。SM-3导弹可由正祖大王级宙斯盾驱逐舰发射，在中间阶段（高度90至500公里）摧毁朝鲜潜射弹道导弹（SLBM）及高角度发射的中程弹道导弹（IRBM）级以上导弹，而这些是地面拦截导弹难以应对的目标。申娜莉记者、 尹相虎=军事专门记者 journari@donga.com、ysh1005@donga.com