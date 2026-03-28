李在明：“没有战争和敌对的和平韩半岛是我们的使命”

李在明总统27日在“西海守护日”纪念词中表示：“打造没有战争和敌对之忧的和平韩半岛，才是守护西海英雄们留给我们的时代使命。”李在明当天出席在大田国立显忠院举行的纪念仪式，并表示：“以强大的国防力量守护韩国国民和韩国领土，同时打造没有战争和敌对之忧的和平韩半岛，这是西海守护英雄们留给我们的时代使命。”他还说：“55名西海守护英雄用鲜血和汗水守护的不仅仅是‘海上的警戒线’。现在我们的责任很明确。他们用生命守护的大海不再是‘争端和矛盾的界限’，而是转换成‘和平与繁荣的家园’。”李在明没有直接提及朝鲜，而是强调了通过对话和合作降低南北（韩朝）紧张关系的意志。这是李在明继去年总统候选人时期之后，连续两年参加“西海守护日”纪念仪式。政府为了追悼因第二次延坪海战（2002年6月29日）、天安舰被击沉（2010年3月26日）、延坪岛炮击挑衅（2010年11月23日）而牺牲的将士们，从2016年起将3月的第四周星期五定为“西海守护日”。纪念仪式结束后，李在明在首尔市龙山区国防部大楼主持了就任以来首次全军主要指挥官会议，并表示：“朝鲜正在非军事区内的军事分界线一带开始边境线化工作。希望以韩美同盟为基础，维持强有力的联合防卫态势。”李在明还表示：“希望加快选择性募兵制等国防改革的步伐。”选择性募兵制是征兵制和募兵制相结合的制度，兵役义务人员在自己愿意的情况下可以申请军队服役。这是李在明就任总统以来首次提及选择性募兵制。申圭鎭 newjin@donga.com