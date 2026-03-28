每年只有一次的财产公开，是时候改为经常公开了



以去年底为基准申报的国会议员、高层官员、高层法官的财产26日被公开。高层官员的情况是，4人中有3人的财产增加了，“股票升值”是主要原因。但国民不知道他们何时、买卖了哪些股票。因为股票和虚拟资产的交易明细只会向当局申报，不会向外部公开。



公开公职人员财产是防止利用公共权力谋取私利的装置。但与房地产不同，股票和虚拟资产可以随时买卖，因此每年公示一次实际上会使制度的宗旨变得无力。例如，在政策宣布之前的2月份，负责公务员利用未公开信息购买股票，7月份出售后获得了利润，但在目前的体系中，除了政府内的几位负责人难以掌握情况。



此外，即使像前总统数字沟通秘书金南国一样，在国会常任委员会或小委员会召开的时间里，埋头进行超过200次的虚拟资产交易，媒体等也无法知道。立法、行政、司法部同一天同时公开2000名以上的财产，很容易“被埋没”。



相反，在美国，根据2012年制定的《股票法》，议员或配偶购买或出售1000美元（约150万韩元）以上的股票或虚拟资产时，必须在45天内公开明细。从外部几乎可以实时追踪监视交易明细。美国共和党参议院委员、情报委员长理查德·伯尔在2020年新冠疲情初期听取政府的非公开简报后，处理了170万美元的股票，这一事实被曝光后，他辞去了情报委员长职务。如果是韩国式制度，连他什么时候买卖股票都难以知道。



经济合作与发展组织建议在定期公示的同时，在财产有“相当大的变动”时随时公示。除美国外，欧盟成员国大部分也同时进行定期、随时公示。在高层公务员追求私利的争议不断的情况下，能接受每年一次公示的国民并不多。即使为时嫌晚，也应该将财产公开从“年例活动”转变为“实时监视体系”。

