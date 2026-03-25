国民年金的股东大会实力活动……不要越过“提高收益率”的底线



迎来3月股东大会季节，国民年金对企业提出的股东大会议案投了反对票，正在积极行使实力。不仅反对选任企业代表为公司内部理事，还为了减少商法修改的副作用，对改变理事会结构的动向踩下了刹车。虽然说这是为了获取小额股东利益、提高企业价值的措施，但也有不少人批评说，这过度地动摇了饱受国内外不利因素困扰的企业经营权。



在上周的晓星重工业股东大会上，国民年金反对并否决了减少理事定员的公司提案。在今年秋天实施商法修订案之前，阻止了企业减少行动主义基金进入理事会可能性的动向。在本周召开的新韩金融集团股东大会上，国民年金决定对再次选任新韩金融控股会长陈玉东为公司内部理事的案件行使反对票。拥有60%股份的外国股东、全球表决权咨询公司以高经营成果等为由全部赞成，但国民年金却以过去因LIME基金事件而受到金融当局的轻罚为由表示反对。



国民年金的立场，是与李在明政府的股市活性化政策相吻合，发出代表股东利益的声音。问题是，这种动向也会萎缩正当企业的经营权防御。根据将于今年9月起义务化的集中投票制，在选拔多个理事时，股东可以根据理事人数行使投票权，集中给一个人。努力切断进入董事会后提出无理要求的行动主义基金，是企业的自然应对。



因为国民年金的治理结构缺乏独立性，国民年金就特定企业首席执行官发表意见时，往往被理解为带有政治意图。国民年金基金运用委员会的负责人是保健福利部长，包括各部门6名次官，三分之一委员是政府人士。这与隔绝政府影响力、由外部专家负责运营的发达国家年金基金有很大差异。



在韩国上市公司中，每四家就有一家国民年金是持股超过5%的大股东，处于“绝对甲方”的地位。这样的国民年金如果有“没有正确答案”的企业治理和经营方式上，以政府政策导向对企业施压，将使企业经营更加困难。在动荡不安的国内外资产市场上，不应忘记其本职使命——在稳健的同时实现国民年金收益率的最大化。

