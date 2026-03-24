助长悲剧的非法扩建，10多年来市政府和区政府毫不知情



大田市大德区的汽车零部件工厂火灾因非法扩建和可燃物质管理不善而加重了损失。这虽然是火灾时有可能造成大规模损失的设施，但政府和地方自治团体长期放任非法行为和管理疏忽，也有很大的责任。



14名死者中有9人所在的休息设施，是公司方面2015年在二三层之间没有扩建申报就任意建造的非法空间。该场所连建筑物图纸都没有，消防当局在火灾当天难以进入。在通风不畅、没有避难通道的情况下，受害者们束手无策地遭受了损失。



如果命令拆除非法扩建建筑，企业不予响应，征收强制执行金是地方自治团体的责任。但据悉，10多年来一次也没有进行现场检查的大田市和大德区政府，根本不知道非法扩建事实。去年8月，因国民申闻鼓的举报，工厂本馆的非法扩建才被揭发，但在当时的检查中，发生火灾的建筑被排除在外。中央政府也在2022年梨泰院惨案发生后，要求各地方自治团体立即对非法扩建进行调查和检查，并公开表示将制定制度改善方案，但并没有采取有效的后续措施。



消防当局推测，发生在一楼的大火是因为厂内油蒸汽和油污而迅速扩散的。微油粒子悬浮在空气中或被机械管道等吸附，在火灾前就形成了容易蔓延火势的环境。消防当局也很清楚这种危险。2023年，该厂连续发生每隔一个月就有一次的火灾，消防部门经调查后以“建筑地面、除尘器等存在油料成分和残渣”为由，提出整改建议。但是，后续并没有好好确认是否履行劝告，每年两次的定期消防检查也没有进行现场确认，而是以企业方面提交文件代替。



脆弱的三夹板结构也以两年前阿里塞尔惨案等为契机多次被指出，政府每次都承诺改善，但都只是空话。因为这种不负责任的态度牺牲宝贵的生命，要持续到什么时候？

