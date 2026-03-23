“首尔的心脏”光化门，与防弹少年团-阿米一同跳动

“能在韩国最具历史意义的地方光化门演出，我感到非常荣幸。”（防弹少年团成员SUGA）21日晚8时，在首尔钟路区光化门广场举行的演出“防弹少年团回归直播：阿里郎”中登场的防弹少年团（BTS），在舞台上多次以激动的声音表达了在光化门演出的感想。在全球的瞩目下，成员们对于在承载着韩国历史的光化门演出，流露出强烈的责任感。防弹少年团的这场演出通过在线视频服务奈飞（Netflix）向全球190多个国家进行直播，光化门也因此作为全球文化活动的空间，深深烙印在无数世界观众心中。当日，尽管光化门广场聚集了超过10.4万人（主办方估算）的大规模人群，但演出仍井然有序地结束，未发生任何重大事故，这一点也被评价为充分展现了首尔光化门的地位。● 浸润在阿里郎旋律中的光化门“你好，首尔。We‘re back（我们回来了）。”（队长RM）巧妙融合了韩国美感的演出开场，清晰地说明了为何时隔约4年回归的防弹少年团选择光化门作为首个舞台。飞在空中的无人机摄像机越过北岳山，扫过景福宫勤政门、兴礼门，直至光化门，这条所谓的“王之道路”，将光化门开阔的全景尽收眼底。不久，在舞台上设置的方形“开放式立方体”后方可见光化门，防弹少年团在此登场，观众席上爆发出了欢呼声。防弹少年团在回归舞台上选择演唱的第一首歌曲是融合了韩国传统民谣阿里郎旋律的《Body to Body》。强劲的嘻哈声与国立国乐院演奏者和歌唱家的和声巧妙融合。光化门的外墙则被水墨画笔触质感的媒体艺术所覆盖。演出中，与防弹少年团同样引人注目的是光化门的景致。在成员们歌舞期间，透过立方体内部的空间，光化门宛如一幅画框中的画卷般呈现。特别是在包裹立方体的三层发光二极管（LED）与应援棒“阿米棒”共同营造出的光之浪潮中，光化门每时每刻都变幻出不同的氛围。时而翻滚着象征热情的红色，时而柔和的、充满活力的黄色浪潮则倾泻在光化门和广场上。● 从服装到舞台，尽显韩国色彩从太极旗四卦“乾坤坎离”中汲取灵感的丰富多彩的舞台演绎也令人印象深刻。特别是，将象征“水”的“坎”视觉化的主打歌《SWIM》的舞台，凭借简洁的舞蹈编排和沉稳的歌曲氛围，传达了成员们“要展现防弹少年团2.0”的决心。重新诠释韩服的防弹少年团舞台服装同样是观赏亮点。服装由韩国品牌“Songzio”制作。美国《纽约时报》评论道：“在回归演出中，防弹少年团选择这个品牌，与选择光化门广场以及《阿里郎》一样，是超越了时尚范畴，彰显韩国文化和身份地位的选择。”代表宋在禹在接受《纽约时报》采访时解释说：“我们以‘英雄’为主题，为成员们设定了角色，RM是领袖，JIN是艺术家，JIMIN是诗人等。”曾在2022年6月因诉诸“ burnout（职业倦怠或身心耗竭综合征）”而暂停活动的防弹少年团，在整场演出中流露出愈发坚定的自信。RM袒露心境道：“我更加倾听自己的声音，也尝试将苦恼、不安、甚至彷徨都毫无保留地融入其中。”最后一首歌曲是防弹少年团在世界巡演等场合中常作为结束曲演唱的《小宇宙》。“一人一个历史，一人一颗星星。以84亿束光芒闪耀的84亿个世界。”如同反映岁月的流逝，防弹少年团将原歌词中的“70亿”进行了更改，并请求观众“请打开手机的灯光”。光化门广场上，北斗七星般的LED灯光秀与紫色的应援棒“阿米棒”交相辉映，将美丽的夜空染成了梦幻般的氛围。史智媛记者、金道妍记者 4g1@donga.com、repokim@donga.com