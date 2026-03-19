走了迪拜软糯曲奇，又来了春白菜、黄油年糕……算法制造的奇异流行



将开心果价格上调至天价的迪拜软糯曲奇人气刚过，“第二个迪拜软糯曲奇”又登场了。社交媒体上突然贴满了春白菜拌饭的帖子，将春季平凡的家常菜春白菜的价格在一周内上调了30%左右，然后，流行很快转移至黄油年糕。曾经一大早排队等着开门也买不到的迪拜软糯曲奇，如今在货架上卖不动；以黄油年糕闻名的知名面包店，又开始排起长达3个小时的队。



大家都知道这些个流行采取的是什么步骤。以社交媒体为中心的认证、点评热潮达到顶点后，连锁店和便利店也会加入其中，随后流行就会减弱。3、4个月之后，就会低迷不振，最长也维持不了半年。但每次出现新的流行，总会引起轰动。像迪拜巧克力、抹茶一样，通过“照片墙”或TikTok传播特定食品和饮料是一种全球现象，但在韩国其程度尤为突出。



韩国本来就是流行更迭和由此引发的行业变化周期快。这是因为对趋势敏感，集体主义和心理上的同调现象强烈。但是，再加上短视频（shorts或reels）等以算法为基础的短内容泛滥，流行速度和强度正在过热。最具代表性的是，由于迪拜软糯曲奇的流行，开心果的进口价格一年间上涨了84%。这种价格扭曲现象不可避免地推高了不必要的社会费用。而“我也得试一试”的社会压力发生作用，令消费的疲劳感也随之累积。



最令人担忧的是，制造近乎成为社会现象的热闹流行的主人公是算法。算法会集中推送比如软糯的拉丝感、酥脆的口感等视觉刺激强烈、既能激发好奇心又容易模仿的视频。人们很容易误以为流行的主体是人，但实际上不过是在按照算法的诱导行动而已。内容虽然纷来涌至，但其实只是趋同和复制，文化多样性反而减少。



《被盗的集中力》一书指出现代社会结构破坏注意力。根据该书，算法在夺取用户意志和注意力方面已经被优化到了极致。这是因为，它的目的是尽可能长时间将用户留在平台内，从而获得收益。因此，平台必然会反复推送短小而刺激的内容。一旦人们对这样的环境变得麻木，偏好就会消失，只剩下即刻反应。



这本书指出，数字时代集中力低下不是“个人问题”，而是“系统问题”。出于同样的原因，最近的流行一再燃起和熄灭，与其说是消费者的主体选择，不如说是算法时代的畸形产物。



大家都说，流行就是因为别人都做，所以为了好玩而跟着做。但是，当一个社会的文化被以偏向性和商业性为双轴的算法所左右，就成了值得思考的问题。越是深入了解其内里，就越难以单纯地当作一种乐趣。

