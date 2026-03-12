“20万韩元K-POP门票被炒至500万韩元”抢票软件大量预售 非法获利71亿韩元团伙落网

警方抓获一个“黄牛卡特尔”犯罪团伙，该团伙利用抢票软件大量预订K-POP演出门票后，以最高达原价25倍的价格转售，非法获利71亿韩元。警方确认，该团伙涉及的演出超过190场，销售门票达3.03万张。京畿北部警察厅网络犯罪侦查科11日表示，已抓获涉嫌妨碍业务及违反《演出法》等罪名的16名黄牛团伙成员，其中负责总销售的一名28岁男性及负责程序开发的总负责人等3人被移交检察机关并遭拘留。他们分工明确，有组织地实施犯罪，包括总揽黄牛票销售业务、开发抢票软件以及负责门票预订等。该团伙利用人工智能（AI）开发了抢票软件，能在主要票务网站售票页面开启前，提前进入选座阶段的“待付款”状态，还能拦截退票的“Hold ID转移”程序，用于抢票。此举旨在破解票务网站的安全策略，非法大量抢占热门演出门票，其中有一人甚至成功抢得126张门票。这些被抢占的门票，通常以平均3至4倍的利润，转售给个人或外国黄牛。去年3月在高阳综合运动场举行的G-Dragon世界巡回演唱会，原价22万韩元的门票最高被炒至270万韩元；去年7月的BLACKPINK世界巡回演唱会，VIP门票更是以400万韩元成交。还有原价20万韩元的门票被卖到了500万韩元。为规避演出现场的身份核实程序，该团伙还自行搭建了系统，可伪造“政府24”手机应用程序中的电子身份证。此外，在一个有1309人参与的聊天室内，他们还会分享上述抢票软件、破解票务网站安全策略的方法以及警方打击动态等信息。调查显示，被抓获的总负责人在警方缩小侦查范围后，甚至曾向生成式AI ChatGPT咨询，依据自身罪行询问被拘留的可能性。他问道：“因年销售额6亿韩元规模的黄牛犯罪，我被限制出境且很可能已签发逮捕令。这种情况下，如果聘请律师并自首，获不拘留处理的可能性大吗？”然而，他最终仍被拘留。警方自去年8月起对利用抢票软件的黄牛交易展开集中打击，先是在演唱会现场抓获下级销售者，随后顺藤摸瓜，依次抓获上层人员。警方计划通过国际刑警组织发布红色通缉令等方式，追捕逃往海外的另一名程序开发总负责人，同时继续对海外黄牛交易组织展开调查。高真荣记者 goreal@donga.com