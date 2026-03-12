韩风融入奥斯卡舞台 《Golden》将奏响颁奖礼

当地时间15日，在美国洛杉矶举行的奥斯卡颁奖典礼上，将响起去年风靡全球的奈飞动画《K-POP：猎魔女团》的主题曲《Golden》。主办奥斯卡颁奖典礼的美国电影艺术与科学学院（AMPAS）10日通过官网宣布，“负责《K-POP：猎魔女团》中女团亨特丽克斯演唱部分的李在、奥德丽•努娜、蕾伊•阿米将在第98届奥斯卡颁奖典礼舞台上演唱《Golden》。”据悉，此次演出为致敬作为《K-POP：猎魔女团》根基的K文化的民俗灵感，将以韩国传统乐器演奏及融合舞蹈表演开场。随后，曾担任亨特丽克斯演唱的李在等三人将演唱《Golden》。当天的现场舞台还将呈现美国歌手迈尔斯•凯顿和拉斐尔•萨迪克演唱的电影《罪人》主题曲《I Lied To You》。今年奥斯卡颁奖典礼的总制片人兼节目统筹拉吉•卡普尔和总制片人凯蒂•马伦表示：“今年的音乐表演灵感源自创下奥斯卡史上最多提名纪录的电影《罪人》，以及引领全球流行文化热潮的《K-POP：猎魔女团》。”“这些表演将超越单纯的舞台，成为颂扬音乐与叙事之间联系的电影致敬，并揭示为何这些电影能引起全球观众如此深刻的共鸣。”《K-POP：猎魔女团》已入围本届奥斯卡奖最佳动画长片和最佳原创歌曲两个奖项。此前，该片已在今年1月举行的金球奖上获得最佳动画片和最佳原创歌曲奖，在上月举行的格莱美奖上获得“最佳影视媒体歌曲”奖。金泰彦记者 beborn@donga.com