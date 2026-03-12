“萨德”之后又是什么……担心美国向韩国提交“战争援助请求书”

有分析认为，在美国抽调驻韩美军的“爱国者”、“萨德”、陆军战术导弹系统（ATACMS）导弹等武器前往中东的情况下，如果美国与伊朗的战争长期化或战况急剧恶化，美国可能会向韩国请求提供直接或间接援助。有人指出，韩国在助力同盟和介入域外争端之间被迫作出艰难选择，这有可能成为李在明政府实用外交路线的检验台。随着美伊战争出现长期化迹象，青瓦台等韩国政府内部担心美国可能会在抽调驻韩美军战斗力的基础上，要求提供军事和非军事支援。在韩国看来，韩国提供军需支援或派兵，与美国把驻韩美军战斗力转移到中东是不同层面的问题。韩国政府人士明确表示：“到目前为止，还没有接到美国的援助请求。”但有分析认为，根据战况，美国可能会向韩国提出“援助申请书”。据悉，宣布封锁霍尔木兹海峡的伊朗为了封锁油轮等通过海峡正在设置水雷，日本正在秘密讨论一旦美国要求是否要派遣海上自卫队。美国在欧洲的盟友正准备为即将在霍尔木兹海峡展开的美军油轮护航行动提供支持。美国总统特朗普仍然不排除投入地面部队的可能性。韩国政府对美国请求援助的可能性持慎重态度。韩国政府人士就李在明总统10日在国务会议上表示“对驻韩美军根据本国需要运出部分防空武器持反对意见”表示：“将起到先行切断今后我军战斗力支援可能性的效果。”申圭鎭 newjin@donga.com