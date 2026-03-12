朝鲜一周内再次从“朝鲜版宙斯盾舰”发射导弹

朝鲜10日在被称作“朝鲜版宙斯盾舰”的“崔贤”号驱逐舰上，试射了战略巡航导弹。这是继4日之后，时隔6天再次从“崔贤”号上进行导弹试射，被解读为是对9日启动的“自由之盾”韩美联合军演的武力示威。据朝鲜中央通讯社11日报道，金正恩委员长与女儿金主爱一同，通过视频观摩了前一日（10日）在“崔贤”号上进行的战略巡航导弹试射。朝中社称，当日发射的导弹飞行约2小时48分钟，命中位于西海岛屿的目标。“崔贤”号是去年4月下水、朝鲜首艘5000吨级驱逐舰。金委员长强调：“我们战争遏制力的构成要素，如今正持续、有效、快速地纳入极其精细的作战运用体系，国家核武力已转入多元化运用阶段。”统一研究院资深研究委员洪珉（音）分析称：“如果说过去朝鲜核战力是以地面发射弹道导弹为中心的单一体平台结构，那么金委员长此番发言，意味着正式宣布向涵盖地面、海上、水下的多层运用体系转型。”朝鲜外务省发言人10日就伊朗选定阿里•哈梅内伊最高领袖的次子穆杰塔巴•哈梅内伊为其接班人一事表示：“我们尊重伊朗人民选举自己最高领袖的权利和选择。”并称：“对通过非法军事攻击伊朗，破坏地区和平与安全根基，加剧国际局势不稳定的美国和以色列的侵略行为，表示严重关切和强烈谴责。”但发言中未直接提及美国总统唐纳德•特朗普。權五赫 hyuk@donga.com