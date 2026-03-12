霍尔木兹水雷战将决定伊朗战争走向何方

美国有线电视新闻网(CNN）等媒体当地时间10日报道称，伊朗为封锁霍尔木兹海峡，开始设置被称为“海上地雷”的“水雷”。分析认为，伊朗此举的目的在于，通过一旦船只和潜艇接近就会在海上自动爆炸的水雷封锁海峡，对包括美国在内的全球经济造成冲击。美国总统特朗普当天警告说：“伊朗必须立即清除水雷，否则将面临前所未有的军事攻击。”管辖中东的美军中部司令部表示，击沉了包括水雷舰在内的16艘伊朗船只，并公开了相关视频。有分析认为，确保世界性的原油运输通道霍尔木兹海峡的控制权，对国际油价产生巨大影响，将决定美伊战争的胜负。据美国有线电视新闻网、哥伦比亚广播公司（CBS）等媒体报道，美军情报部门最近掌握了伊朗在霍尔木兹海峡设置数十枚新水雷的情况。伊朗利用小型船舶每次投入两三枚水雷，短时间内就可以设置数百枚。据悉，伊朗拥有6000枚自行生产或从中国、俄罗斯进口的水雷。水雷一旦安装就很难回收，而且可以在海流中单独移动，因此很难掌握准确的位置。人们越来越担心海峡会长期被封锁。特别是，伊朗革命卫队最近就封锁霍尔木兹海峡发出了强硬信息，包括“将烧毁试图通过霍尔木兹海峡的船只”“不允许出口1升原油”等。霍尔木兹海峡可以通行的船舶最窄的地方是3.2公里左右。很多人评价说，如果在这种地方设置水雷，船舶运行实际上是不可能的。美国直接护卫各国原油运输船的构想也不可避免地出现差池。另外，英国《卫报》10日报道说，伊朗拒绝了美国白宫中东特使史蒂夫·威特科夫发出的两次停战请求。特朗普在11月的中期选举即将到来之际，必须关注国内外舆论恶化、高油价等问题，而伊朗则认为“时间在我们这边”，表现出坚持的战略。不过，白宫就结束对伊朗的军事行动表示：“现在是特朗普总统认为作战目标完全实现的时候。”有分析认为，这表明即使伊朗没有明确投降或正式达成停战协议，美国也可以单方面结束军事行动。巴黎=常驻记者柳根亨、华盛顿=常驻记者申晋宇 noel@donga.com、niceshin@donga.com