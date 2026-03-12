哈梅内伊之子 VS 霍梅尼之孙



632年伊斯兰教的创始人穆罕默德去世。有如战争一般的接班人之争随即爆发。什叶派推举其堂弟兼女婿阿里说：“只有掺有穆罕默德血液的人才能成为继承人。”逊尼派则推举穆罕默德的赞助人阿布·巴克尔。



在“正统性”上领先却在“影响力”上落后的阿里，后来被逊尼派极端势力杀害。什叶派认为这一死亡是殉教。因而，“血统”和“殉教叙事”是什叶派的象征。



伊朗最高领导人阿里·哈梅内伊2月28日在美国和以色列的空袭中丧生，其次子穆杰塔巴8日当选为新的最高领导人。具有强硬保守倾向的穆杰塔巴当选，虽然对外部敌人的决死抗战意义重大，但也可能考虑到了什叶派重视“血”的特性。穆杰塔巴在此次空袭中失去了父亲、母亲、妻子、女兄弟、侄子等。对于伊朗强硬派来说，这也是殉教叙事。



不知道穆杰塔巴的权力能维持到什么时候。但据悉，以色列在清除哈梅内伊方面比美国起到了更大的作用，还在谋划干掉穆杰塔巴。因此，这一次虽未掌握权力但随时可能接近权力中心的另一位革命元老的后代哈桑·霍梅尼也备受关注。哈桑是1979年成功进行伊斯兰革命、确立政教一体体制的第一任最高领导人霍梅尼的孙子。在确定穆杰塔巴为接班人之前，路透社等媒体曾认为哈桑也是下届领导人有力人选。



哈桑的优点是祖父和本人都没有暴露出多少错误。霍梅尼在革命后掌权10年后自然死亡。如果长期执政，他可能也会像哈梅内伊一样残酷地镇压反对派，但总之并没有发生这样的事情。当时也没有互联网和社交媒体。对于没有经历过革命的伊朗年轻人来说，霍梅尼是“影响力巨大，但和我没有太大关系”的历史人物。



霍梅尼死后执政37年的哈梅内伊则不同。他对反对派的镇压是在2002年核开发疑惑浮出水面后正式开始的。西方的核制裁加重了经济困难，哈梅内伊只顾着扩大什叶派的影响力，增强军事力量。但是，每次发生反对上调油类税、“头巾疑问死”等反政府示威时，他都会用刀枪堵住。这一过程也向全世界进行了现场直播。穆杰塔巴帮助父亲进行流血镇压，对他的的不满随时都有可能爆发。



哈梅内伊生前每次参拜霍梅尼的坟墓时，都会带上哈桑。这是想通过霍梅尼的光环，加强执政的正当性。据悉，哈桑是一位重视女性人权等的圣职者。他还曾批评过涉嫌在2009年大选中通过不正当选举成功连任的前总统艾哈迈迪-内贾德。



不知道日后哈桑能否掌权，如果掌权是否会维持现在的改革倾向。不过，穆杰塔巴的权力世袭、差点成为领导人的哈桑的事例，告诉我们伊朗伊斯兰革命的正当性有多么脆弱。因为革命势力当事人们证明，反对世袭只是推翻君主制的工具。

