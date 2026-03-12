SK集团全力“确保全球AI主导权” 全公司层面出资美国新设AI投资法人

SK集团为掌握全球人工智能（AI）主导权，正展开全公司层面的大规模投资。包括控股公司SK株式会社和SK Innovation在内的主要子公司，接连确定出资在美国新设的AI投资法人，显示出整个集团正倾力挖掘新增长动力。据韩国财界11日消息，SK集团的控股公司SK株式会社决定向“SK海力士NAND产品解决方案”投资2.5亿美元（约3663亿韩元）。此前，SK Innovation也已确定出资3.8亿美元（约5567亿韩元）。仅这两家公司投入的资金就达6.3亿美元（约9230亿韩元）。除此之外，其他核心子公司也计划于近期确定具体的AI相关投资金额。此次投资的中心，是SK海力士出资100亿美元（约14.65万亿韩元）在美国当地设立的所谓“AI Company”（暂定名）。其结构是，通过重组现有子公司Solidigm，将母公司转型为总管AI投资的法人。虽然站在美国AI投资最前沿的是SK海力士，但以炼油、化工业务为主的SK Innovation和控股公司也参与了共同投资。此举被解读为，SK集团将集中全集团力量发展AI的强烈意愿。SK集团主要子公司之所以全公司层面投入资金，是为了超越单纯的零部件供应商，进化为涵盖AI数据中心整个生态系统的“解决方案合作伙伴”。AI Company计划在美国当地直接发掘并投资拥有AI核心竞争力的企业。SK集团相关人士解释称：“为支援以AI为中心的集团整体增长战略，并确保市场先发投资机会，主要子公司决定共同出资。”李栋勋记者 dhlee@donga.com