动摇检察改革案的执政党强硬派……执政势力没有“责任意识”吗？



随着执政党内部分强硬派表示要大幅修改政府的检察改革案，执政党内部的矛盾正在迅速扩大。共同民主党议员金容民10日主张：“政府案具有破坏检察改革宗旨的巨大危险性。”前一天，李在明总统嘱咐说，“不能把所有人都当作改革对象”，但他仍然坚持强硬论。对此，共同民主党院内领导层11日反驳称：“声称政府深思熟虑的方案是反改革，这是在动摇政府。”



政府3日预告立法的公诉厅、重大犯罪调查厅法案，以1月出台的第一个政府案为基础，反映了共同民主党的修改要求。重罪调查厅的调查对象从9个减至6个，曾经二元化的调查人员统一为调查官。共同民主党在上个月的议员全体会议上将此确定为党论，党内还为此召开了6次收集议员意见的议员全体会议。强硬派的主张等于要全部否定这种党政协调过程。



强硬派议员们认为，公诉厅首长名称是检察总长的条款等存在问题。但是很多人指出，宪法第89条明确规定是“检察总长”，如果使用其他名称，有可能违宪。名称也不是决定检察改革成败的核心因素。对于此次政府案中未包括的检察官的补充调查权，强硬派也主张全面废除。但是要想制衡警方对案件的隐匿行为，提高起诉的完成度，即便是有限度，也有必要赋予补充调查权。



最重要的是，坚持反对改革案的执政党议员只有少数。他们站在“应该完全夺走检察机关权力”的强硬支持群体的极端主张上，助长了混乱。结果，部分执政党支持者甚至在网上主张李在明总统是“叛徒”。在这种情况下，金御俊的油管（YouTube）频道上甚至出现了“李总统给检方补充调查权，检方取消对李总统的公诉”的“交易”说。亲李在明派反驳说这是阴谋论，内讧正在扩散。



一段时间以来，为保障受害者权利和人权的刑事司法制度调整这一改革原本目的的讨论被弃置一边。鉴于这是时隔76年全面修改系统，负责任的政治势力，应该在公诉厅和重罪调查厅出台的10月之前完善制度，最大限度地减少调查和起诉的空白和混乱。然而，本应为此聚头集思也嫌不够的情况下，却在与改革本质相距甚远的消耗性争论上浪费时间。其损失只能原封不动地由国民来承担。

