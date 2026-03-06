抽调驻韩美军战斗力，没有安保空白的“同盟现代化”面临首次考验



随着美国和伊朗的中东战争持续，韩美两国正在就向中东派遣部分驻韩美军战斗力问题进行协商。韩国政府5日表示：“不宜提及驻韩美军的战斗力运用问题。韩美正在紧密沟通”。关于可能转移到中东的战斗力，首先被提及的是陆军战术导弹系统（ATACMS）战术地对地导弹和“爱国者”“萨德”等防空战斗力。



据悉，韩美协商抽调战斗力是为了应对此次战争长期化的可能性，首先涉及用于地面打击的导弹和用于防空拦截的战斗力的紧急需求。因为目前，针对伊朗的大规模空袭和对抗伊朗反击的防空网作战正在进行中，人们担心美军打击及拦截用装备不足和弹药枯竭。乌克兰战争时期，美国也曾从韩国迂回获得炮弹支援等，在填补乌克兰军队的弹药不足方面吃了不少苦头。



问题是随着时间的推移，呈现出战事扩大的趋势，呈现出长期战的气势。美国现在已经由库尔德反政府武装出面展开“代理地面战”，伊朗方面，被炸死的最高领导人哈梅内伊的次子、强硬派穆杰塔巴被内定为接班人，巩固了抗战意志。从开始容易结束难的战争属性来看，如果美国陷入战争的泥潭，驻韩美军战斗力的运出也将从弹药开始，紧随其后的则是装备和兵力。



如果抽调驻韩美军战斗力成为现实，必然会导致对朝鲜的应对态势减弱，稍有不慎就会招致朝鲜的误判。在这种情况下，朝鲜国务委员长金正恩参观了新型驱逐舰的战略巡航导弹试射。金正恩之前已经把乌克兰战争当作政权生存的绝好机会。不排除中东战争助长朝鲜另一种冒险主义的可能性。



此前，每当驻韩美军战斗力下降时，韩美都会强调通过代替战斗力确保联合防卫态势不出现差池的原则。为了不让对朝战斗力出现空白，应该彻底谋求补充方案。更何况，此次讨论是两国去年就“同盟现代化”达成协议以来的首次，因此将成为今后驻韩美军战略灵活化的先例。现在比任何时候都需要无懈可击的协调。





