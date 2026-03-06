“出道15年了还被叫新一代导演，呵呵”

影界的“Next Generation”是谁？在2020年东亚日报进行的电影人问卷调查中，被选为“后奉俊昊”新锐的是卞成贤导演。他在32岁时凭借电影《我的PS搭档》（2012年）出道，又通过《不汗党：坏家伙们的世界》同时获得了大众性与艺术性的认可。3日在首尔中区某办公室见到的卞成贤导演半是委屈地表示：“那篇报道出来后，我被狠狠调侃了一番”，“大约一个月，我的外号就是‘后奉’”。尽管如此，如今若要在三四十岁导演中挑选最受期待的导演，他的名字依然常被提及。2020年以后，他接连推出《王者制造》、《杀死福顺》、《凶降喜讯》等话题作品，持续展现存在感。卞成贤导演将于6日参加CJ文化财团成立20周年纪念脱口秀音乐会。他正是通过该财团2010年的新人电影创作者扶持项目，得以作为商业电影导演出道。他表示自己是为“谋生”而入行，偶然发现了这个征集活动，奖金是“巨大的诱惑”。花一两天时间写出的作品不仅入选，还随即被提议改编成电影。最终成果便是《我的PS搭档》。卞成贤导演说：“我和那些从小就梦想当导演的人不同。我是通过别人发现自己有这方面的才能，然后觉得应该把它当作职业。或许不像那些优秀的导演们那样对电影有执着的追求。我觉得自己存在这种与生俱来的局限。”但这段经历改变了他的人生轨迹。《我的PS搭档》制作费约30亿韩元，规模相对较小，但他切实感受到了精密的制作与发行体系，颇为惊讶。他表示：“拍完平时不太看的浪漫喜剧后，反而更渴望执导自己真正喜欢的电影了。”14年过去了。当初为了“像样地活着”而闯入电影圈的卞成贤导演，如今已变得会说出“很晚才开始喜欢电影，甚至感到惋惜”这样的话。但围绕他的修饰语却未曾改变。卞成贤导演说：“出道大概15年了，那时和现在，人们介绍我时还是‘新一代导演’。每次听到这话，我都会想：‘我究竟什么时候才能成为当代导演呢？’”这话听似玩笑，但或许也反映出韩国电影界代际更替不够顺畅的现实。卞成贤导演表示：“商业电影公司给短片、独立电影导演机会的，我好像就是最后一代了。”他认为“新人需要获得机会的窗口”，并将这一想法付诸实践。在拍摄《王者制造》时，他作为联合编剧，参与了当时担任导演组老幺的金善京导演的电影《波纹》的剧本创作。据悉，他在看过金善京导演的毕业作品后建议其尝试写作，并共同修改初稿，还安排了与制作公司的会议。卞成贤导演表示：“如果自认是‘被使用’的一方，那就想着尽可能被用得久一些。我虽然没有制片方面的天赋，但对担任协助写作的‘导师’角色非常感兴趣。”由演员李絮、卞耀汉出演的电影《波纹》预计将于3月至4月开机。金泰彦记者 beborn@donga.com