专栏：贸易壁垒蔓延至欧洲，出口面临第二次大考



嘴上批评，身体却很诚实，这话一点不假。曾批评“保护主义会毁掉世界经济”的国家，正一个接一个地改变态度。针对美国的高关税政策，曾高呼自由贸易倒退的声音已经微弱。取而代之的是，旨在保护本国产业的法律制度正在迅速增加。



自诩自由贸易守护者的美国转变态度后，各国政府纷纷打起算盘，开始一个接一个地竖起类似的贸易壁垒。欧盟（EU）便是其中的代表。欧盟已于本月1日起正式实施具有“碳关税”性质的碳边境调节机制（CBAM）。向欧盟地区出口产品的企业必须报告生产过程中的碳排放量，并承担相应费用。除此之外，欧盟还出台了《工业加速法案》（IAA），正式确立了“欧洲制造（Made in Europe）优先”原则。虽然打着脱碳和公平竞争的旗号，但背后显然是为了遏制蚕食欧洲市场的中国产品。



问题在于，这些壁垒并非仅针对某一个国家。针对中国的监管网，正接连波及韩国企业。碳成本负担已成为现实，在当地扩大电动汽车组装线的压力也在增大。



更令人担忧的是当前的整体氛围。欧洲国家“买欧洲货”、以及北约（NATO）成员国之间抱团的倾向日益明显。实际上，在主要武器采购项目中，韩国企业屡屡在最后阶段被欧洲企业反超。去年年末，在规模达8万亿韩元的波兰潜艇采购项目中，瑞典萨博公司突然甩开韩国，夺走了项目权。目前正在进行的加拿大潜艇采购项目中，“韩国团队”也正与打着“北约联盟”旗号的德国蒂森克虏伯海洋系统公司（TKMS）展开艰难竞争。有分析认为，这背后起作用的并非性能或价格竞争，而是基于地区及政治利益，即无形的标准——“在同一阵营内采购”。



韩国制造业正身处这变化了的贸易战场中央。不仅是汽车、电池、钢铁、机械，就连军工等大部分主力产业，都与美国和欧洲市场深度捆绑。技术力、交付能力等过去的制胜法则已然失效。最终，必须超越技术优势，成为“标准”。这意味着，要么主导技术标准，成为规则的制定者；要么成为掌握核心供应链、无可替代的存在。本地化策略也必须变得更加精明。不能仅是简单的生产设备转移，而是要融入其生态内部，给予该国真正想要的东西。



韩国政府如今也必须转变角色，不再是单纯的谈判者，而应是重构棋局的“设计师”。政企“一支队伍”不再是选择题，而是必答题。



继美国关税之后，又面临欧洲壁垒这第二次大考，2026年很可能成为韩国出口的分水岭。在自由贸易中成长起来的韩国经济，如今必须逆保护主义的激流而上。这已不再是企业独自面对的战场。政府与企业共同制定的战略深度，将接受考验。

