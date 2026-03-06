“驻韩美军准备往中东抽调防空武器等，防御朝鲜核和导弹的核心战斗力恐出现空白”

据悉，在美国和伊朗战事扩大的忧虑日益高涨的情况下，驻韩美军正在准备向海外抽调部分战斗力，并正在进行内部工作。韩国政府当局认为，美国有可能在短时间内正式要求往中东抽调驻韩美军兵力，正在密切关注相关动向。据多名政府消息灵通人士5日透露，最近驻韩美军正在进行可能是为向海外抽调部分战斗力而进行的事前准备工作。一名消息灵通人士表示：“据推测，这是在驻韩美军战斗力中，为应对中东事态所必需的武器和装备的抽调做准备。”随着中东局势趋于扩大，根据打击及拦截导弹等弹药的需求，抽调驻韩美军核心战斗力的可能性也在增大。虽然美国总统特朗普声称“我们拥有大量的弹药”，但特朗普政府内部对弹药储备量耗尽等担忧也在扩散。路透社当地时间3日报道称，特朗普政府计划把洛克希德-马丁等主要军工企业的相关人士叫到白宫举行会议，会议目的是为了向军工企业施压，补充正在急剧减少的防空导弹等武器库存。《金融时报》4日也报道说，成为伊朗打击对象的海湾地区国家在确保防空导弹方面也进入了紧急状态。报道称，美国最近承诺向海湾地区追加供应“爱国者”导弹等拦截导弹，但据悉实际上并未交付武器。在韩国军方内外，相比战车等地面装备，提及更多的是“爱国者”拦截导弹等防空武器和陆军战术导弹系统（ATACMS）战术地对地导弹、火箭弹等多管火箭发射武器等。去年6月美国空袭伊朗（午夜之锤）行动时，经韩美协商，驻韩美军的两个“爱国者”炮台被循环部署到了中东地区。也有人提出，有可能抽调部署在庆尚北道星州的萨德炮台或运走部分拦截导弹储备。有人指出，这些战斗力是防御朝鲜核、导弹的核心防空网，如果抽调成为现实，战斗力空白将不可避免。如果超出以完成任务后重返为前提的“临时性循环部署”，因战事延宕等原因长期抽调，对朝鲜的联合应对态势也会受到影响。因此，韩国政府当局将强调，如果美国正式要求把驻韩美军兵力抽调到中东地区，应迅速展开“替代、补充战斗力”，做好万全的应对准备。青瓦台也表示：“驻韩美军的任务是维持与韩国军队坚固的联合防卫态势，为韩半岛及区域内的和平与稳定作出贡献，因此韩美两国将继续保持密切的沟通和互助。”尹相虎军事记者、李允泰记者 ysh1005@donga.com、oldsport@donga.com