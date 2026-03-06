为助“患儿”，女军官携三胞胎女儿捐发

韩国海军5日消息，隶属海军第8战斗训练团的李恩珠上士，为帮助患有儿童癌症的儿童，与其三胞胎女儿张恩真、俞真、素真一同捐出了自己的头发。李恩珠上士与三胞胎女儿于3日将蓄了一年半的头发各25厘米，总长1米的头发捐赠给了韩国社会贡献财团的“어머나运动本部”。“어머나”是“为儿童癌症患者分享头发”的韩文缩略语。该财团利用获捐的25厘米以上健康头发制作定制假发，无偿提供给儿童癌症患者。据悉，韩国每年约有1500名儿童癌症患者新发病例。这并非李恩珠上士与三胞胎女儿首次捐发。2024年，她们也曾将蓄了一年半的总长105厘米（李上士30厘米、三胞胎女儿各25厘米）的头发捐赠。据称，2020年，正怀着三胞胎的李恩珠上士得知儿童癌症患者在抗癌治疗过程中因脱发而经受困难后，便下定决心捐发。此后，她于2022年首次捐出自己的30厘米头发，开启了帮助儿童癌症患儿的善行。李恩珠上士表示：“作为守护韩国大海的海军一员，同时也是养育三胞胎的母亲，即便只是微小的分享，也将继续为儿童癌症患儿捐发。”李恩珠上士于2012年作为海军副士官第235期入伍，曾在驱逐舰王建舰、宙斯盾驱逐舰栗谷李珥舰等服役，目前在第8战斗训练团预备战力管理战队负责动员计划相关工作。她的丈夫张东辉上士也在海军服役。此外，在济州，一名海军准尉也捐出了自己30年来积攒的献血证。据济州特别自治道血液院消息，隶属海军机动舰队医务队的金正河准尉（医务准士官）捐赠了104张献血证。金正河准尉自1996年起，30年间持续参与献血，2020年也曾向韩国白血病儿童癌协会捐赠过30张献血证。金正河准尉表示：“在治疗急诊患者的过程中意识到血液的重要性，从而开始了献血。只要健康状况允许，献血是任何人都能实践的最实际的分享生命之举。”尹相虎 ysh1005@donga.com