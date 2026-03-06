特朗普的“代理地面战”……库尔德军进攻伊朗

福克斯新闻、耶路撒冷邮报、美联社等媒体当地时间4日援引美国和以色列政府人士的话报道说，数千名中东少数民族库尔德族战斗人员从伊拉克进入伊朗，开始了地面攻击。2月28日由美国和以色列空袭伊朗拉开的此次战争，实际上首次展开了地面战。有评价认为，对直接向伊朗投入美军感到负担的美国特朗普政府利用库尔德人展开了事实上的“代理地面战”。白宫同一天表示：“特朗普总统与伊拉克库尔德族领导人通了电话。”这一消息被解读为，美国事实上承认了，对库尔德人进攻伊朗产生了直接或间接的影响。据福克斯新闻报道，进入伊朗的战斗人员中有不少是在伊拉克居住多年的伊朗裔库尔德人。在伊斯兰什叶派宗主国伊朗的政教一体体制下，逊尼派和少数民族库尔德人一直受到歧视。因此，可以利用此次事件尝试大规模民众起义等。在此过程中，阿塞拜疆裔、阿拉伯裔、亚美尼亚裔等其他少数民族也可能受到影响。这对于强调什叶派根本主义、实行政教一体体制的伊朗政权来说，无疑是一个很大的负担。库尔德族是世界上最大的少数民族，从未建立过独立国家。据推测，约有3000万至4000万人左右，分布在伊拉克、叙利亚、伊朗、土耳其等地。库尔德族在此次参战之前，可能已经从美国和以色列得到了积极支援的承诺。美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道说，美国中央情报局向他们提供了武器。美联社也报道说：“库尔德族领导人表示，就潜在的伊朗作战问题，收到了美国官员的联系。”另外，福克斯新闻也报道说，以色列已经支援了伊朗国内的库尔德族民兵。因为美国国内舆论恶化、费用负担等原因，特朗普不愿打持久战，从这一角度来看，很有可能认为，在伊朗的抵抗比预想的要强烈的情况下，仅凭空军力量为主的作战，很难使伊朗的核、导弹能力去功能化。对此，有人提出，为了最大限度地减少美军的牺牲，同时进行地面作战，有可能与库尔德人联手。伊朗最高领导人哈梅内伊在美国和以色列空袭中死亡，其次子穆杰塔巴被认为是最有力的下届最高领导人，这也是美国试图与库尔德族联手展开地面战的背景。这意味着，如果反美倾向不亚于其父亲的“强硬派”穆杰塔巴上台执政，伊朗核武器、导弹设施的控制和谈判将变得困难，因此美国想借助库尔德人的力量。华盛顿=常驻记者申晋宇、李基旭记者 niceshin@donga.com、71wook@donga.com