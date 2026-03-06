金正恩登上“朝鲜版宙斯盾舰”参观导弹试射，在伊朗事态中炫耀核武力

朝鲜国务委员长金正恩登上被称为“朝鲜版宙斯盾舰”的“崔贤号”，参观了导弹试射。在美国和以色列空袭伊朗的情况下，金正恩展示仍然健在，并指示提高核武力。朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社5日报道称，金正恩3日和4日登上在南浦造船所即将服役的“崔贤号”，参观了舰对地战略巡航导弹的试射。“崔贤”号是去年4月下水的朝鲜第一艘5000吨级驱逐舰。朝鲜称，崔贤号不仅可以发射各种巡航导弹，还可以发射弹道导弹，导弹还可以搭载核弹头。金正恩3日参观驱逐舰时表示：“我国海军的水下和水上攻击力量将迅速成长。海军的核武装化正在令人满意地完成。”从当天公开的照片来看，朝鲜至少发射了4枚导弹。这是朝鲜首次公开在“崔贤”号上连续发射巡航导弹的场面。韩国统一研究院高级研究委员洪珉表示：“强调‘海军的核武装化’，暴露出没有核武器使用能力的伊朗和朝鲜不同之处。”庆南大学远东问题研究所教授林乙出表示：“在伊朗战争状况下，坚守主权的意志、强调战争遏制力的责任等发言等，反复传达了‘最强硬应对’‘强对强正面对决’的原有原则将坚持到底的信息。”此外，美国战争部（前国防部）政策副部长埃尔布里奇·科尔比当地时间4日在美国智库美国外交协会研讨会上，就“美国为什么没有提及拥有60多枚核武器的朝鲜”的提问回答说：“我们非常清楚这一点（朝鲜拥有核武器）。”白宫发言人莱维特当天在被问及美国对伊朗的攻击是否会改变美国对朝鲜的态势时回答说：“关于朝鲜，（我们）没有任何立场变化。”孙孝周记者、李允泰记者 hjson@donga.com、oldsport@donga.com