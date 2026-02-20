尹锡悦被判处无期徒刑……“确实是内乱魁首”

韩国前总统尹锡悦因涉嫌内乱魁首被判处无期徒刑。在2024年12月3日宣布紧急戒严443天后，法院首次作出“尹锡悦宣布紧急戒严是非法的，也是内乱魁首，应该受到处罚”的判决。首尔中央地方法院刑事合议25庭（庭长法官池贵渊）18日对尹锡悦涉嫌内乱魁首、滥用职权等作出有罪判决，并宣判“被告人尹锡悦被判处无期徒刑”。当天宣判的首尔中央地方法院417号法庭也是30年前的1996年，前总统全斗焕因涉嫌内乱魁首在一审中被判处死刑（后在二审中被判处无期徒刑）的地方。首先，法庭认为12月3日紧急戒严相当于以扰乱国宪为目的的内乱。法庭表示：“韩国宪法和戒严法规定，紧急戒严不能侵害国会的权限或行政司法的本质权限。如果以此为目的宣布紧急戒严，即使是宪法规定的（宣布紧急戒严的）行使权限，也会构成以扰乱国宪为目的的内乱罪。”特别是，尹锡悦在审判过程中强调紧急戒严的正当性，一再强调“这是为了解决当时在野党无理的滥发弹劾和预算削减等阻碍政府等与反国家势力无异的国会的危机情况”。法院就此斥责道：“不能以读圣经为由偷蜡烛。”法庭指出，“12月3日紧急戒严”的最大非法性是向国会派出军队兵力。法庭强调：“此案中的宣布紧急戒严、布告令、国会封锁行为、组建并运营逮捕政治家小组、占领选举管理委员会并运出服务器、试图逮捕职员等全部加在一起，这本身就是暴动行为。此案的核心是派军队前往国会。”由此，法庭以内乱魁首嫌疑判处尹锡悦无期徒刑。对于量刑理由，法庭表示：“12月3日紧急戒严从根本上损害了民主主义的核心价值，因此受到谴责的可能性很大。尤其令人惋惜的是，宣布紧急戒严后，军警的政治中立性遭到破坏，韩国在国际社会中的地位和信誉下降，政治上处于极端的对立状态等，遭受了无法计算的巨大痛苦。”法庭对参与12月3日紧急戒严的前国防部长金龙显判处有期徒刑30年，称其“助长了尹锡悦的非理性决心”。此外，涉嫌参与封锁国会等的前警察厅厅长赵志浩、前首尔警察厅厅长金峰植、前国军情报司令卢相源、前国会警备队长睦铉泰也分别以从事内乱重要任务嫌疑被判有罪。尹锡悦方面在宣判后反驳道：“如果按照特检规定的结论作出判决，为什么要进行这样的审判。今后是否应该上诉、是否继续参与这样的刑事诉讼程序，令人怀疑。”柳元模记者、宋慧美记者 onemore@donga.com、1am@donga.com