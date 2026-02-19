“韩-柬韩国人专案组”三个月抓获140名诈骗组织罪犯

为专门调查柬埔寨境内针对韩国人的犯罪而成立的“韩-柬韩国人专案组”18日表示，自设立以来三个月共抓获140名罪犯。据警方称，韩国人专案组自去年11月成立以来，共开展了12次行动，抓获140名诈骗等有组织犯罪嫌疑人，并解救出4名韩国籍受害者。被抓获人员中有6人是国际刑警组织红色通缉令对象。经调查，这些人自去年12月22日至本月10日通过当地调查被抓获，他们平均在柬埔寨藏匿约1年10个月，期间主导运营诈骗组织及洗钱等活动。国际刑警组织红色通缉令是指各国调查机构请求逮捕并引渡的最高级别国际通缉对象。警方在此次调查过程中还抓获了骗取84亿韩元资金的诈骗组织骨干。韩国人专案组通过首尔警察厅国际刑警组织小组锁定该嫌疑人停留的当地酒店后，于6日与柬埔寨警方紧急合作将其抓获。此前4日，警方获取了诈骗组织管理负责人的位置信息并实时共享展开调查，最终追踪约500米抓获了逃跑的嫌疑人。此外，警方10日还根据派驻韩国驻柬埔寨大使馆的警力获取的情报，抓获了涉案金额达100亿韩元规模的诈骗组织主要嫌疑人。韩国人专案组是鉴于去年柬埔寨所谓“犯罪园区”问题日益凸显，且当地发生韩国大学生死亡事件而设立的。去年11月在柬埔寨设立后，该专案组负责从受理韩国人相关案件举报到解救受害者、调查、遣返嫌疑人的全过程。去年12月，专案组曾解救出1名被关押在诈骗园区的韩国人，并抓获相关嫌疑人26名，持续开展当地调查。警方计划今后继续应对，同时考虑到犯罪组织可能将据点转移至柬埔寨以外的其他周边国家或改变手法，即所谓的“气球效应”。警察厅国际合作局局长李在永（音）表示：“我们将密切追踪组织的动向及运作方式的变化。”郑瑞英记者 cero@donga.com