日本决定对美投资360亿美元 韩压力或将增大

当地时间17日，美国总统唐纳德•特朗普通过其社交平台“真实社交”公布了根据美日贸易协议达成的总额360亿美元（约52万亿韩元）的首批对美投资项目。这些项目包括俄亥俄州的天然气发电站、得克萨斯州的原油出口设施以及佐治亚州的合成金刚石制造工厂。随着先于韩国与美国达成贸易协议的日本公布首批对美投资项目，面临尽快落实对美投资压力的韩国的负担预计也将加重。日本于去年7月与美国达成协议，同意将关税从25%降至15%，同时推进总额达5500亿美元的对美投资。特朗普总统当天在“真实社交”上表示：“与日本的大规模贸易协定终于开始了”，“现在对美国和对日本都是一个非常有趣且具有历史意义的时期。”他谈及日本的三个对美投资项目时称：“如果没有关税这一非常重要的因素，这是不可能实现的”，“这将加强美国的能源霸权，并结束对外国愚蠢的矿物依赖。”日本首相高市早苗当天也在X平台上强调这些项目的意义，称：“这些项目将在重要矿物、能源、人工智能及数据中心等经济安全至关重要的战略领域，加强两国的联系。”她还表示：“预计通过相关设备及器材的供应等，日本企业的销售额增长和业务扩张也值得期待。”《纽约时报》报道称：“数月来，美国一直向日本施压，要求其推进具体的投资计划”，“此次投资计划是为确保关税下调并维持与美国关系而迈出的投资承诺第一步。”该报还援引消息人士的话称：“日本政府正在探讨在高市早苗首相访美前后公布追加投资。”纽约=林宇善 常驻记者、东京=黄仁灿 常驻记者 imsun@donga.com、hic@donga.com