马斯克挂太极旗发文：韩国AI芯片人才，来特斯拉

特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克通过自己的社交媒体对招募韩国人工智能（AI）半导体人才表现出关注。有分析认为，根据马斯克寻求扩大半导体业务的未来构想，确保国内半导体人才的竞争可能会进一步加剧。马斯克17日在自己的X（原推特）平台上排列了16个太极旗表情符号，并分享了特斯拉韩国公司的招聘公告。特斯拉韩国公司在X上说明称：“寻找能够共同开发世界顶级水平大规模生产AI芯片的人才。”发布特斯拉AI相关消息的“Tesla AI”账号当天也发布了在韩国招募AI半导体设计人员的帖子。马斯克对此回复道：“如果你在韩国，对半导体设计、制造和软件感兴趣，请加入我们。”马斯克在自己的SNS上分享特斯拉招聘相关帖子并非首次。但此次针对韩国这一特定地区、鼓励招募半导体这一特定领域的人才，被评价为罕见。据悉，特斯拉此次招聘是为选拔将与韩国半导体合作伙伴三星电子共同工作的员工。不过，马斯克在上个月特斯拉业绩发布会上表示：“应该建造特斯拉的半导体生产设施‘Tera-Fab’，以摆脱地缘政治威胁”，多次表达了自主生产半导体的意愿。这也是有观测认为此次招聘可能是为特斯拉今后自主生产AI芯片做准备的原因。朴钟敏记者 blick@donga.com