超越K的“K文化”时代 什么是最具韩国性的



去年公开的奈飞动画《K-Pop：猎魔女团》引发全球性热潮，刷新了无数纪录。其巅峰是该动画原声带歌曲《Golden》在今年格莱美奖上荣获“最佳影视媒体歌曲奖”。这是K-Pop首次获得格莱美奖。K-Pop越过了2021年防弹少年团（BTS）也未能跨越的格莱美高墙。



《Golden》获奖象征性地展现了近期K内容的混种形态。严格来说，很难给这部作品贴上“韩国制造”的标签。它是由韩裔加拿大籍导演和韩裔美国籍作曲家携手合作，索尼影业制作并在奈飞上线的作品。尽管如此，无人质疑将《Golden》的获奖视为K-Pop的新历史。这是因为K内容的领域如今已不再局限于国籍和国境的限制。



英国时事周刊《经济学人》上个月刊登的题为《从K-Pop中去除K的危险实验》的报道也很好地展现了K的这种领土扩张趋势。据该媒体报道，部分音乐产业相关人士正在探讨从K-Pop中去除“K”的计划。这是为了不将音乐局限于地区框架，而是将K-Pop的影响力扩大到整个全球市场。



当然，目前这种尝试仍被认为风险较高，可能会稀释韩国认同感、削弱现有粉丝群体等，但这种讨论本身就已证明了名为K的无形品牌的自信。这种自信体现在，特定的陈规定型不能再被定义为“韩国性的”。



全球粉丝之间通用的“后辈”、“姐姐”写法与韩语罗马字标记原则无关，写作“hoobae”、“unni”。虽然按原则应写为“hubae”、“eonni”，但通过与粉丝群体的互动，标记方式被重新构建。我们不能因为这些词不符合韩语拼写法就将其判定为错误。K文化同样也不再仅仅指由韩国人或按照韩国规则创造的事物。



最近出版的书籍《解读韩流的内外视角》建议，现在应超越国家正统性，从超界的角度重新看待韩流。书中指出：“韩国性并非在全球环境中被稀释的静态认同，而是在复杂性与相互作用中不断更新的过程。”



近来YouTube上经常出现韩国风格的嫩豆腐汤或炒饭食谱。在嫩豆腐汤里放入辣椒酱和泡菜翻炒，或者在安南米中加入是拉差辣椒酱制作的炒饭，在我们眼中无论如何都算不上韩国料理。



但是，正如“韩国风格”一词所预示的那样，K内容或K文化现在是否已成为脱离我们掌控的新的文化现象呢？有一点是明确的：曾被称作韩流的K，如今已演变成一个可以同时谈论变种与普及的广泛现象。在这样的时代，“韩国性的东西”只能进化到新的层面。

