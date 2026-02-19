郑东泳：“《9·19军事协议》中，率先推进恢复禁飞区”

韩国统一部长郑东泳18日表示：“为了防止（韩朝间）偶发性冲突和构筑军事信赖，将先行讨论并推进包括设定禁飞区等在内、恢复《9·19南北军事协议》的方案。”在朝鲜劳动党中央副部长金与正13日要求韩国政府采取防止无人机侵入朝鲜事件再次发生的对策后，韩国政府时隔5天表明了立场。郑东泳说，“自李在明政府上台以来，民间人士无人机曾四次侵入朝鲜”，并再次就无人机事件向朝鲜表示遗憾。郑东泳当天在政府首尔大楼举行的记者会上表示：“通过农历新年长假初（13日）举行的安保相关部长恳谈会，决定表明李在明政府的正式立场。”对于是否与军事协议的主体部门国防部进行协商，郑东泳表示：“相关部门之间进行了充分的协商和协调。”韩朝以2018年首脑会谈为契机签署了禁止南北（韩朝）之间一切敌对行为的《9·19南北军事协议》。根据当时的协议，禁止无人机在距离军事分界线东部15公里、西部地区10公里以内飞行。尹锡悦政府为应对2023年11月朝鲜发射侦察卫星，决定暂停划定禁飞区条款，朝鲜随后宣布全面废除军事协议。郑东泳表示：“将加强《航空安全法》上对未经批准的无人机飞行的处罚规定，并推进《南北关系发展法》上禁止无人机侵入的法律修改。”意思是说，对未经批准的无人机飞行，将现行法律规定的500万韩元以下罚款的处罚规定强化为1年以下有期徒刑或1000万韩元以下罚款。郑东泳还公布，因涉嫌向朝鲜放飞无人机而接受调查的30多岁研究生吴某等3名民间人士放飞无人机的次数共4次，分别是去年9月27日、11月16日、11月22日和今年1月4日。这比朝鲜公布的去年9月和今年1月两起无人机入侵事件多了两起。对此，郑东泳表示：“韩国政府非常严肃地看待这一问题，正式对朝鲜表示遗憾。”分析认为，郑东泳此次表态，是为了在朝鲜即将召开九大公布未来5年内外政策路线之际，再次强调政府的对话意志。此外，朝鲜公开了国务委员长金正恩的女儿金主爱与居民们融洽相处的罕以见到的情形。据《劳动新闻》报道，金主爱16日与金正恩一起参加平壤华城地区第四阶段一万户住宅竣工仪式，并亲自拥抱新住宅入住者表示祝贺。韩国国家情报院此前向国会报告称，金主爱已进入内定接班人的阶段。權五赫 hyuk@donga.com