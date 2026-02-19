劳动所得税增加率是国税的两倍……让上班族哭泣的“通膨式增税”



据悉，去年上班族缴纳了68.4万亿韩元的劳动所得税。在经济停滞的情况下，劳动所得税收入比前一年增加12.1%，接近70万亿韩元。因收入暴露而被称为“玻璃球钱包”的工薪阶层现在承担着全体国税收入的18.3%。



劳动所得税增加的原因是征税对象增加或工资上涨等。最近10年间，劳动所得税征税对象增加率仅为劳动所得税税收增加率的四分之一。考虑到这一点，其原因与其说是课税对象增加，不如说是名义工资上升和旧课税体系急剧增加税金负担。



劳动所得税根据收入区间，适用不同的税率。如果名义工资上涨，将进入适用更高税率的课税区间。还要加上累进税率。2023年，全体劳动者中12.1%的高收入（总工资额超过8000万韩元）劳动者负担了全体劳动税的76.4%。



问题是，随着名义工资的上涨，会产生税收逐渐增加的“通膨式增税”效果。在课税标准固定的情况下，如果工资上涨，税负将逐渐扩大到中产阶层。劳动所得税课税标准在2008年上调后，2023年只对税率6%、15%的下位区间进行了微调。适用35%-45%高税率的课税区间不变。适用如此高税率的高收入劳动者，在截至2023年的10年间年均增加10.5%。因此，上班族之间才会出现“即便升职后年薪上涨，拿到奖金，也只是替政府做嫁衣”的不满。



劳动所得税收入在到去年为止的10年间增加152.4%，是国税收入增加率的2.1倍。要想消除通膨式增税效果，有必要讨论上调150万韩元的劳动所得税基本扣除标准或与消费者物价联动调整课税标准税率的“物价联动所得税制”等对策。如果以现在的速度增加劳动所得税负担，那么工薪阶层“只有我们是‘玻璃球钱包’”的不满只能越来越大。

