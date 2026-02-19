人工智能焊接机器人，将进驻“让美国造船业更加伟大”的象征美国费城造船厂

记者最近来到庆南巨济市的韩华海洋巨济工厂。在组装船体的工厂内，17公斤级移动型焊接机器人“龙迪（Londi）”正在喷出电火花。瞬间迸发的火花温度为5000摄氏度。高温相当于太阳表面。炎热的温度可以一下子把厚厚的铁板连接起来。焊接机器人在火花中继续工作。机器人的手臂不停地移动时，现场人力只需担任机器人的监督作用。韩华海洋智能生产推进组长金泰坤（音）表示：“在造船厂，作业者的角色正在从直接火花焊接转变为管理和指示机器人的‘操作员’。随着机器人负责重复、危险的工作，作业者的劳动环境得到改善，机器人可以24小时运转，产量将提高一倍以上。”韩华海洋正在以巨济造船厂为中心，推进以人工智能和机器人为基础的造船厂自动化。韩华海洋人士解释说：“这具有应对熟练人力老龄化、预防工作中可能发生的肌肉骨骼疾病等效果。”韩华海洋的室内焊接工程标准自动化率约为67%，目标是到2030年实现焊接工程100%无人化。前处理涂装工程将增加到50%，铺设（电缆安装）工程将增加到60%。韩华海洋在巨济工厂使用的该机器人将于2027年末左右引进到韩美造船合作项目“让美国造船业更加伟大”的象征——美国菲利造船厂。该机器人从里面焊接钢板时，可以在人很难直接进去工作的狭小空间工作。它被评价为具备3年的熟练焊工实力。韩华海洋计划以该机器人为开端，根据费城造船厂的扩建和现代化日程，分阶段引进智能机器人。在造船厂业务中，在以前由工人冒着危险从事的工作中完全无人化的是“船舶吃水（船舶被水淹没的深度）测量”。为了事先掌握建造船舶的重心和重量相关问题，必须进行吃水测量。过去，三四名作业人员乘坐小船在波涛汹涌的海面上紧贴船体测量吃水情况，事故危险屡屡发生。现在由无人机在船舶周围拍照，由视觉人工智能测量吃水。引进人工智能后，工作时间从2小时减少至不到30分钟，工人无需再爬到危险的浪涛之上。韩华海洋的最终目标是引进人工智能和机器人，解决人力不足问题、构建提高安全性的“智能造船厂”。不仅是由物理人工智能代替危险的工作，即使将低熟练的新人力投入现场，也能维持一定水平以上的作业质量，以应对熟练工的老龄化。韩华海洋人士预测：“如果提高投入工作场所的机器人的智能，将熟练工人的工作模式和判断标准数据化，人工智能就可以辅助对工程、质量、安全的判断。”李珉娥记者 omg@donga.com